Hé Fabrice Eboué, c'est zéro voiture dans Paris le 1er octobre!

La Journée sans voiture à Paris en 2016. En 2017, l'interdiction de circuler pour les véhicules motorisés est étendue à tout Paris intra-muros hors périphérique et bois de Boulogne et de Vincennes. — Tristan Reynaud/SIPA

Aucune voiture ne sera autorisée à circuler le 1er octobre dans Paris. Cette année, la ville de Paris a étendu le périmètre de sa Journée sans voiture à tout Paris intra-muros contre 45 % du territoire l’an dernier. Cher Fabrice Eboué, te voilà prévenu afin que tu ne te retrouves pas à pousser un coup de gueule dans ton véhicule comme l’an dernier et que sur les réseaux sociaux, tu ne te fasses pas troller.

Dans la capitale, tous les véhicules motorisés seront interdits de circuler de 11h à 18h pour cette troisième édition de la Journée sans voiture. La circulation sera permise sur le périphérique et dans les bois de Boulogne et de Vincennes pour ne pas empêcher les trajets de banlieue à banlieue.

1.000 agents mobilisés et 113 barrages filtrants

Des exceptions existent pour certains véhicules motorisés. Ainsi transports en commun, véhicules d’urgence, de secours et de dépannage, taxis et VTC ont le droit de circuler mais à vitesse réduite : 30 km/h maximum.

Pour assurer le bon déroulement de cette journée, Christophe Najdovski, adjoint EELV aux transports de la maire PS Anne Hidalgo, a détaillé le dispositif mis en place : près de « 1.000 personnes » mobilisées dont 560 agents municipaux et « environ 400 agents » de la préfecture dont la moitié déployés en « patrouilles volantes ». Les portes de Paris seront bloquées par 113 barrages filtrants, installés aux sorties du périphérique, rapporte l’AFP. Les conducteurs qui ne respecteront pas l’arrêté municipal interdisant la circulation pourront être verbalisés.

Lors de la Journée sans voiture, Airparif et Bruitparif mesureront tout au long de la journée respectivement la qualité de l’air et le volume sonore (via « 11 stations de mesure », selon Christophe Najdovski, rapporte l’AFP). Des résultats qui seront diffusés en temps réels et comparés avec les données du dimanche précédent.