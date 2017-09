Vente du siège du PS à Paris: «Ça va nous faire un vide», déclarent les commerçants

Le Parti socialiste a annoncé mettre en vente son siège parisien rue de Solférino (7e). (Archives) — Lionel Urman/SIPA

Le Parti socialiste a annoncé mardi la mise en vente de son célèbre siège parisien, l’hôtel particulier de la rue de Solférino.

Les commerçants du quartier sont inquiets des retombées économiques négatives de ce départ.

C’est une décision qui inquiète les commerçants du quartier. Le Parti socialiste a annoncé la vente de son siège historique, l’hôtel particulier de la rue de Solférino, situé dans le 7e arrondissement de Paris. Ces locaux mythiques étaient occupés par le PS depuis 1981, et la métonymie « Solférino » était rentrée dans le langage courant pour désigner le parti.

« Au moins maintenant, on sera tranquille »

Les commerçants du quartier ne voient pas ce départ d’un bon œil. « Tous les commerçants du quartier les connaissent, ça va nous faire un vide », soupire la gérante du café Le Drop, situé rue Saint-Dominique. « Pas mal de personnes venaient ici. Ça va impacter notre commerce, c’est sûr, c’est un coup dur pour les restaurateurs. D’autant plus qu’on avait réussi à créer des liens avec des clients habitués, presque des liens d’amitié. Ils vont nous manquer, mais on sait tous que ça ne va pas très bien au PS, ce n’est pas un secret », ajoute-t-elle.

"Allo Stéphane Plaza?



Claude, le patron de l’établissement Mucha Café, situé Boulevard Saint-Germain, se fait lui aussi du souci. « C’est moche, ça va déstabiliser le commerce, confie-t-il. Ils venaient souvent, on les connaissait bien. Il y avait des débats, parfois très animés mais toujours avec une bonne ambiance, c’était très sympathique. On les a tous eus ici, on a reçu plusieurs fois François Hollande, du temps où il était premier secrétaire du parti. Michel Sapin et Stéphane Le Foll, aussi. Ils venaient tous le temps avant d’être ministres, mais même après leur entrée au gouvernement, on a continué à les voir. Après le départ des militaires, c’est un nouveau coup dur pour nous. » Le ministère des Armées, situé à deux pas de la rue de Solférino, a en effet lui aussi déménagé ses locaux porte Balard, dans le 15e arrondissement, depuis février 2015.

Au café Les Deux Musées, rue de Bellechasse, on se lamente également. « C’était très important pour nous le PS, c’était de très bons clients. Ici on a servi François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, Dominique Strauss-Kahn, Bernard Cazeneuve… Pour nous, c’est une perte. », déplore le patron de l’établissement. Les riverains ne sont pas forcément de cet avis. « Il y avait souvent des manifestations devant les locaux. Au moins maintenant, on sera tranquille », s’enthousiasme Charlotte, une habitante du quartier.

« Ça fait un moment qu’ils en parlaient »

Mais pour ces commerçants, la vente de l’hôtel de Solférino n’était pas un secret. « Ça fait un moment qu’ils en parlaient. Depuis les élections présidentielles, ils ont un petit doute sur l’avenir du parti » affirme-t-on au Drop. « Il n’y a plus personne depuis un an, confie-t-on aux Deux Musées, on sent qu’il n’y a plus de mouvement. ». « Ça fait un moment qu’il n’y a plus personne, confirme Charlotte. Ce sont de grands locaux, trop grands pour si peu de monde et surtout trop chers. »

Les défaites cinglantes du PS aux élections présidentielles et législatives de 2017 ont en effet poussé le parti à déménager. « Ils ont besoin d’argent, affirme Claude, la défaite de 2017 a gravement impacté leurs finances ». Le budget du Parti socialiste est en effet passé de 28 à 8 millions d’euros, selon La Croix. Ce n’est pas la première fois que le parti se retrouve face à un gouffre financier suite à une défaite électorale. Suite à la débâcle des législatives de 1993 ou à la défaite de Lionel Jospin à la présidentielle de 2002, le parti avait ainsi choisi d’hypothéquer ses locaux rue de Solférino, engrangeant ainsi plusieurs millions d’euros.

Quelle nouvelle affectation pour les locaux ?

Il reste maintenant à savoir qui occupera l’hôtel particulier à la place du PS. Les commerçants du quartier souhaiteraient unanimement un hôtel ou des bureaux. « Comme ça, le commerce ne périclitera pas trop, espère Claude, c’est vrai que le PS faisait bouger le quartier ». « En Marche! pourrait reprendre les locaux !, plaisante un serveur des Deux Musées, on espère en tout cas que monsieur Cazeneuve continuera à nous rendre visite. »

Le prix de vente de l’hôtel particulier est estimé à près de 55 millions d’euros. Une opération avantageuse qui permettra au PS de tourner le dos, du moins temporairement, à ses ennuis financiers.