Journées du patrimoine: Vous en devinerez jamais le lieu le plus visité à Paris...

PATRIMOINE Plus de 500.000 personnes ont visité les sites ouverts en Ile-de-France pour les Journées européennes du patrimoine, ce week-end…

Le Sénat. (Illustration) — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

Le lieu le plus visité des Journées européennes du patrimoine à Paris est… C’est trop facile de donner la solution, tout de suite. Allez, premier indice : un palais de la République doté d’une fonction politique. Besoin d’un deuxième indice ? Il va être au cœur de l’actualité politique en fin de semaine avec des élections. C’est bon, vous l’avez ?

1.568 sites à visiter

En effet, le Sénat a été le lieu qui a enregistré la plus grosse fréquentation lors des Journées européennes du patrimoine, ce week-end. Le Palais du Luxembourg a accueilli 22.300 visiteurs, annonce la préfecture de la région Ile-de-France. Le deuxième lieu le plus visité a été le Palais de l’Elysée : 17.375 visiteurs. Troisième lieu préféré d’Ile-de-France, la Sainte-Chapelle et la Conciergerie avec 16.200 visiteurs.

En Ile-de-France, les Journées du patrimoine ont attiré 500.000 visiteurs dans 1.568 sites, détaille la préfecture. Parmi les nouveautés à visiter cette année, il y avait l’ambassade de Chine qui a attiré 3.500 visiteurs, celle du Mexique a affiché complet avec 650 réservations.

#bonnenouvelle: 650 personnes ont découvert les trésors cachés #artdeco de l'Ambassade du 🇲🇽 à Paris 🇫🇷& de la Résidence 🇲🇽 @JEP 2017 pic.twitter.com/DHteEJdqG5 — Juan M Gómez Robledo (@JMGomezRobledo) September 17, 2017

Au total, les les Journées européennes du patrimoine ont séduit 12 millions de Français. En 2018, elles se dérouleront les 15 et 16 septembre.