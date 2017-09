Roissy: Un avion de British Airways évacué pour des raisons de sécurité

Un avion de la British Airways a été évacué sur le tarmac de Roissy Charles-de-Gaulle pour des raisons de sécurités, selon Reuters ce dimanche. Le vol BA303, qui devait décoller pour Londres, était entouré par la police, pompiers. Les passagers auraient été fouillés et les bagages reniflés par les chiens. L’incident a été résolu, précise un officier à Reuters. Il s'agirait d'une fausse alerte. Les vérifications sont terminées et les passagers vont pouvoir remonter à bord, a-t-il précisé peu avant 11h30.

Sur Twitter, plusieurs voyageurs évacués ont partagé des images.

Passengers were evacuated from a #BritishAirways airplane at #CharlesdeGaulle airport inParis on Sunday morning"for asecurityreason #REUTERS pic.twitter.com/EX41opULRE