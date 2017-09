Roissy: Un avion de British Airways évacué après une fausse alerte à la bombe

Un vol British Airways Paris-Londres avec 130 passagers à bord a été retardé plusieurs heures dimanche matin à l’aéroport Roissy-CDG à la suite d’une fausse alerte à la bombe qui a nécessité l’évacuation temporaire de l’appareil, a-t-on appris de sources concordantes.

Une quinquagénaire a été placée en garde à vue pour avoir prétendu que l’avion allait exploser, après s’être vu refuser l’accès à bord faute de billet valable, a indiqué une source proche de l’enquête. Sa garde à vue a été levée dans l’après-midi, un psychiatre ayant jugé que son discernement était aboli, a-t-on appris de même source.

L’alerte à la bombe avait été déclenchée à 7h15 locales, dix minutes avant l’heure de décollage prévue, selon une source aéroportuaire. « Il y a eu un incident qui a fait que les autorités ont décidé de maintenir l’appareil au sol et de débarquer les passagers quelques minutes avant le décollage, pour faire des vérifications complémentaires », avait indiqué dans la matinée un porte-parole du groupe ADP, gestionnaire de Roissy-Charles de Gaulle.

Passengers were evacuated from a #BritishAirways airplane at #CharlesdeGaulle airport inParis on Sunday morning"for asecurityreason #REUTERS pic.twitter.com/EX41opULRE