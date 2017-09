Journée de la qualité de l’air: Une chasse au trésor traque les particules fines à Paris

INTERVIEW Cette chasse au trésor aura pour but de sensibiliser les Parisiens aux dangers de la pollution aux particules fines…

Photo prise le 11 mars 2014 de la Tour Eiffel et de Paris à travers un nuage de pollution — PATRICK KOVARIK AFP

L’Institut Pasteur organise ce samedi une « chasse aux particules fines » dans Paris.

Cette chasse au trésor a pour objet de sensibiliser les Parisiens aux dangers de la pollution de l’air, qui tue chaque année 6,5 millions de personnes dans le monde selon l’OMS.

La pollution de l’air est un enjeu majeur pour l’Ile-de-France. La région connaît régulièrement des ​pics de pollution, notamment aux particules fines. 20 Minutes a rencontré Pierre-Louis Schnitzler, l’organisateur de la Chasse aux particules fines dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air. Cette surprenante chasse au trésor est le résultat de l’ambitieux projet de dépollution de l’air intérieur de l’équipe iGEM Pasteur.

En quoi consiste votre Chasse aux particules fines ?

C’est un événement citoyen inédit organisé dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air du ministère de l’Environnement qui se déroule ce. C’est une chasse au trésor gratuite destinée à sensibiliser les participants à la problématique de la pollution de l’air. Elle dure environ 1h – 1h30 et se déroule dans le Quartier latin. La balade est accessible à tous : à des enfants accompagnés de leurs parents, des adultes ou des personnes à mobilité réduite. Cependant, l’inscription est obligatoire.

Que doit-on trouver lors de cet événement ?

Le principe de la chasse est le suivant : à chaque étape, les participants doivent trouver un indice permettant de résoudre une énigme finale. Ils doivent ensuite passer par un stand où se déroule une activité ou un jeu autour d’une thématique liée à la pollution de l’air. Les thèmes abordés sont les causes de la pollution de l’air, les conséquences de la pollution de l’air sur la santé ou encore la pollution intérieure. Au stand, ils reçoivent un indice sur la localisation de la prochaine étape.

Qu’est-ce qu’on trouve et gagne dans cette chasse au trésor ?

La résolution de l’énigme finale permettra de remporter un vélo d’une valeur de 500 euros. Un seul participant obtiendra ce prix mais tous les participants repartiront avec des cadeaux.

En quoi la pollution de l’air est un enjeu majeur ?

C’est une préoccupation grandissante en France et dans le monde. Un rapport de l’OMS paru en 2016 estime ainsi à 6,5 millions le nombre de décès liés à ce fléau en 2012. La pollution extérieure, en particulier, est très médiatisée. La pollution intérieure, moins connue, est pourtant une problématique d’envergure comparable. Les sources de pollution sont nombreuses en espace intérieur : tabagisme, cuisson, aérosols, peintures, etc. Ces sources produisent en particulier des composés organiques volatils qui induisent des troubles pathologiques (cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, broncho-pneumopathie chronique obstructive, cancer du poumon, etc.). Avec l’équipe iGEM Pasteur, nous développons une solution pour lutter contre l’accumulation de polluants dangereux dans ces espaces confinés dans lesquels nous passons 80 % de notre temps.