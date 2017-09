Roissy: Un chauffeur de VTC réclame 400 euros à son client pour une course de 5 km

Le chauffeur de VTC a tenté d'escroquer un touriste avec l'aide d'un complice. (Illustration) — M.ASTAR/SIPA

400 euros pour une course de moins de 5 kilomètres, soit un peu plus de 80 euros du kilomètre, c’est la somme réclamée à un touriste par un chauffeur VTC, rapporte la Gazette du Val d'Oise. Les faits se sont déroulés samedi, à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Le conducteur, âgé de 34 ans, a chargé son client, un touriste d’origine hondurienne, au dépose-minute, pour le conduire à l’hôtel Première Classe, cinq kilomètres plus loin. La course s’est déroulée sans inconvénients… Jusqu’à l’arrivée. À la grande surprise du client, le chauffeur lui demande alors de régler la modique somme de… 400 euros.

À 80 euros du kilomètre, le touriste refuse de payer

Mais le touriste est un mauvais pigeon, et il « refuse de payer une telle somme », rapporte la Gazette. Le chauffeur ne se démonte pas, et appelle à la rescousse un complice de 26 ans. Il « tend le portable au passager », l’arnaque est bien ficelée : au téléphone, le second escroc se fait passer pour le patron, et confirme au client le montant de la course pour tenter de le convaincre de payer.

Au même moment, une patrouille de gendarmerie présente sur les lieux repère le VTC et constate qu’il y a visiblement un problème. Aussitôt contrôlé, le chauffeur a été interpellé. Son complice a également été retrouvé par les enquêteurs. Les deux escrocs ont été placés en garde à vue.

>> A lire aussi : Nice: Pour «éviter les agressions», elle veut lancer une plateforme VTC 100% féminine