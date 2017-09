Paris: Un militaire de la force Sentinelle agressé à Châtelet, le parquet antiterroriste saisi

Le 25 juillet 2016, un militaire participant à l'opération Sentinelle vient renforcer la sécurité sur le territoire national en complément du plan Vigipirate. — IAN LANGSDON / POOL / AFP

La scène n’a duré qu’une poignée de secondes. Ce vendredi, peu avant 6h30 du matin, un homme a agressé un militaire de l’opération Sentinelle alors qu’il patrouillait à la station de métro de Châtelet-les-Halles à Paris, a appris 20 Minutes de sources concordantes, confirmant une information de BFMTV.

L’homme, inconnu des services de police, s’est approché par derrière et a menacé d’un couteau le militaire. Selon nos informations, il aurait tenu des propos d'ordre religieux au moment des faits. L’agresseur présumé a immédiatement été maîtrisé par le militaire menacé ainsi que le reste de la patrouille qui n’ont pas eu à faire usage de leurs armes, a-t-on appris de source militaire. Il n’y a pas eu de blessés. Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête.

>> A lire aussi : Le dispositif Sentinelle redéployé mais pas réduit, indique Gérard Collomb

Les intentions de l’agresseur encore floues

« Nous n’en savons pas plus sur les intentions de l’agresseur, qui a été arrêté », a réagi la ministre des Armées Florence Parly sur Europe 1. Et de poursuivre : « Cette nouvelle attaque légitime pleinement ce que nous voulons faire, c’est-à-dire rendre ce dispositif encore plus imprévisible, encore plus indécelable pour les agresseurs potentiels. »

C’est la septième attaque contre des militaires de la force Sentinelle, mise en place dans le cadre du plan Vigipirate après les attentats de janvier 2015. La dernière en date a fait six blessés parmi un groupe de militaires percutés le 9 août par une voiture à Levallois-Perret, en Hauts-de-Seine. Cette attaque intervient au lendemain de l’annonce d’une « évolution » du dispositif Sentinelle, qui mobilise entre 7.000 et 10.000 militaires. Désormais, ils seront davantage mobilisés sur les points sensibles et sur certains événéments ponctuels.