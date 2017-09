Chambourcy: Il filmait des clientes dans les cabines d’essayage de Décathlon

Le voyeur s'était installé dans une cabine d'essayage d'un magasin Décathlon. (Illustration) — SOLAL/SIPA

C’est une adolescente de 13 ans qui a donné l’alerte. Mercredi, un homme de 43 ans soupçonné de filmer les clientes dans les cabines d’essayage a été interpellé, rapporte Le Parisien. La jeune fille essayait un maillot de bain dans une cabine du Décathlon de Chambourcy, dans les Yvelines, lorsqu’elle s’aperçoit qu’un téléphone portable la filme depuis la cabine voisine. Elle alerte ses parents qui déposent immédiatement plainte au commissariat de Saint-Germain-en-Laye.

Le lendemain, les responsables du magasin aperçoivent une nouvelle fois le voyeur présumé dans les allées du magasin et appelle les forces de l’ordre. Cette fois, le quadragénaire est interpellé. Le suspect, inconnu des services de police, a reconnu les faits et confié avoir commencé ces actes de voyeurisme il y a près de deux ans. Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont découvert 88 vidéos et 44 photos de femmes en train de se changer, précise le quotidien. Les faits ont été commis dans différents magasins Décathlon du secteur.