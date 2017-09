VIDEO. Val-d'Oise: Un infirmier crée le buzz avec un clip sur l'hôpital

L'infirmier Maxime Dro a réalisé un clip sur les difficulté rencontrées par le personnel soignant, visionné 1,5 million de fois sur Internet — Maxime Dro

Un infirmier s’est mis en scène dans un clip sur le réseau social Facebook, dans lequel il dénonce les difficultés professionnelles auxquelles il doit faire face.

La vidéo a rencontré un franc succès sur Internet et a été visionnée plus de 1,5 million de fois.

Le blues des blouses blanches. C’est sous ce nom que le morceau composé par Maxime Dro s’est fait connaître. Dans ce clip de 4’50, cet infirmier au service des urgences à l’hôpital Simone-Veil de Eaubonnne, se livre sur les difficultés professionnelles qu’il rencontre au quotidien. Maxime Dro est infirmier depuis 12 ans, mais également musicien. Il aime son métier, mais déclare ressentir parfois un certain « spleen » et « vivre des moments difficiles ».

« Besoin de mettre mon vécu sur une feuille »

Horaires compliqués, urgences saturées par le nombre élevé de patients, manque de moyens humains et matériels, burn-out… Au cours de ces dernières années, les professionnels de santé ont plusieurs fois attiré l’attention des pouvoirs publics sur la précarité de leurs conditions de travail, sans grand succès.

« J’avais besoin de mettre mon vécu sur une feuille blanche », déclare l’infirmier. Ce musicien, d’ordinaire habitué aux sujets plus légers, décide pour la première fois d’aborder le sujet de son expérience professionnelle dans une chanson. Et le ton se fait plus grave. Maxime Dro chante « le sang », « la mort », « la folie », « les pleurs », auxquels il est confronté au quotidien.

« Au départ, je voulais juste exprimer un ressenti, sans revendication particulière » affirme-t-il. Une démarche purement artistique et cathartique, donc. Sauf que le clip engrange près de 1,5 million de visionnages sur Facebook et plus de 40.000 sur YouTube. La vidéo fait également réagir chez les professionnels de santé : « J’ai reçu beaucoup de messages, de réactions positives ». Ils sont en effet nombreux à connaître les difficultés dénoncées par Maxime Dro, sans nécessairement trouver le courage de le dire ou de le chanter.

Faire passer un message

« Je ne m’attendais pas du tout à ça, je suis content d’être soutenu. Je compte maintenant sur cette bonne surprise pour faire passer un message », souligne Maxime Dro. Ce dernier souhaite attirer l’attention du public sur la difficulté du quotidien dans le monde de l’hôpital. « On travaille avec des horaires excessifs dans des hôpitaux bondés de patient. C’est particulièrement dur pendant la période d’hiver où on ne peut même pas s’occuper de tout le monde », s’insurge Maxime Dro.

« On devrait donner plus de moyens à l’hôpital, recruter du personnel de santé alors que les gouvernements successifs font l’inverse et suppriment du personnel dans l’hôpital depuis 2007, pour des considérations budgétaires ». C’est cette politique que dénonce le monde hospitalier. Maxime Dro « espère faire bouger les choses » avec cette vidéo. Il compte sur l’efficacité de la démarche artistique qui, a, parfois plus que l’action militante, permis d’obtenir gain de cause.