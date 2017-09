Loi Travail: Transports, écoles, circulation… Quelles perturbations à Paris mardi?

Plusieurs grèves sont à attendre dans Paris pour protester contre la réforme du Code du travail. Illustration — SIPA

Plusieurs préavis de grève, notamment dans le secteur des transports, ont été déposés par les syndicats.

Ils protestent contre les ordonnances sur la réforme du Code du travail.

C’est au total près de 4.000 préavis de grève qui ont été recensés par la CGT, suite à la publication par le gouvernement d’Edouard Philippe des ordonnances relatives à la réforme du Code du travail. A Paris, les transports seront (a priori légèrement) touchés. Pour les écoles, des doutes subsistent.

Transports. La RATP devrait connaître quelques perturbations sur son réseau. En effet, les syndicats CGT, SUD, FO et UNSA ont déposé un préavis de grève concernant l’ensemble du personnel. Il est prévu la circulation de deux RER A sur trois et un RER B sur deux. La circulation des métros, des bus et des tramways s’annonce relativement normale.

Suite au mouvement social du mardi 12/09, prévoir 2 trains/3 sur l’ensemble de la ligne, sauf branches Cergy/Poissy trafic normal. #RERA — RER A (@RER_A) September 11, 2017

Du côté de la SNCF, les syndicats CGT-cheminots et SUD-Rail ont aussi appelé à la grève. Toutefois, le service Transilien est annoncé « quasi normal sur le réseau, à l’exception des lignes A, B, C, D, N et R ».

Infotrafic #LigneN : Mardi 12 septembre, prévoir 3 trains sur 4.

(mouvement social interprofessionnel.)

> https://t.co/CarpBtNNry — Lignes N et U (@lignesNetU_SNCF) September 11, 2017

La circulation aux alentours de la Bastille et de la place d’Italie – points de départ (14h) et d’arrivée de la manifestation (via le tracé quai de la Rapée, pont d’Austerlitz, boulevard de l’Hôpital) sera compliquée.

Dans les écoles. Le syndicat FSU, très présent dans l’éducation, a également appelé l’ensemble des fonctionnaires à une journée d’action. La ville de Paris invite les parents à regarder dans le cahier de correspondance ou sur l’affichage de l’établissement si l’école (primaire ou maternelle) de leurs enfants met en place ou non le Service minimum d’accueil. Les services périscolaires risquent également d’être perturbés.

La Ville indique également que de nombreuses crèches municipales pourraient être fermées. Des perturbations sont également à prévoir dans les bibliothèques de la ville de Paris.

Dans la fonction publique hospitalière, c’est le syndicat FO qui a déposé un préavis de grève jusqu’au 11 octobre.