Journées de patrimoine: Girls, station fantôme, espionnage... Les visites insolites proposées à Paris

Les journées du patrimoine se tiendront partout en France les 16 et 17 septembre 2017 — Johanna Leguerre afp.com

Près de 3.000 animations sont prévues en Ile-de-France samedi et dimanche pour les Journées européennes du patrimoine.

20 minutes vous propose une sélection de visites aussi bien émoustillante que spirituelle ou policière pour les Journées européennes du patrimoine.

Vous ne savez pas où donner de la tête pour les Journées européennes du patrimoine ? Normal, en Ile-de-France, on dénombre près de 3.000 événements dont la moitié à Paris. 20 Minutes s’est plongé dans les animations proposées et vous propose une sélection qui mêle sensualité, spiritualité et fleurs.

Balade en bus et plateau ciné avec la RATP

La RATP vous propose cette année une visite de la capitale à bord de l’un des mythiques bus Renault TN mis en service entre 1931 et 1936, emblématiques de la ville de Paris. L’occasion pour les nostalgiques de redécouvrir le charme du Paris d’antan depuis la plateforme arrière. Deux parcours sont proposés : années 1930 et années 1970.

Un bus TN dans les années 1930.

Pour les JEP, la régie ouvre exceptionnellement la station de métro dédiée uniquement au cinéma. Habituellement fermée au public, la station Porte des Lilas, située à la limite des 19e et 20e arrondissements, a accueilli le tournage de nombreux films, clips musicaux et publicités. Jean-Pierre Jeunet, Robert Guédiguan, les Inconnus, Jean-Jacques Goldman, NTM ou encore Microsoft ont ainsi eu recours à cette « station fantôme ». Attention réservation nécessaire.

Grandes girls et petits secrets

Pour sa première participation aux journées du patrimoine, le cabaret mythique de l’avenue George-V ouvrira ses portes mais surtout ses coulisses aux visiteurs. L’occasion de découvrir le quotidien de ces magnifiques danseuses aux courbes parfaites, sublimées par des jeux d’ombre et de lumière dont seul le Crazy Horse a le secret. Vous serez en effet reçu par l’une des membres de la troupe qui partagera secrets de beauté et anecdotes. Elle fera découvrir aux visiteurs l’histoire du cabaret ainsi que ses tenues de scène. Vous assisterez également à des répétitions et à la préparation d’un show. Ce haut lieu du chic et de la sensualité a accueilli de nombreuses personnalités, de Beyoncé à David Lynch en passant par Christian Louboutin et Dita Von Teese.

Cette visite est toutefois déconseillée aux moins de 16 ans et nécessite une inscription sur le site du Crazy Horse.

Bienvenue en Russie

Inaugurée en 2016, lacathédrale russe orthodoxe de la Sainte-Trinité, situé au 1, quai Branly (7e arrondissement) ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une visite libre. L’occasion d’admirer ce mélange d’architecture russe et byzantine dessiné par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, coiffé de ses cinq bulbes dorés dont un dôme central culminant à plus de 36 mètres.

Au 2, quai Branly, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe (CSCOR) ouvre également ses portes à l’occasion d’une exposition interactive dédiée aux trésors des tsars moscovites. Cette exposition fera appel aux nouvelles technologies et permettra notamment une visite virtuelle du Kremlin accompagnée de commentaires sur les objets de grande valeur historique et artistique provenant de la collection des Musées du Kremlin.

Jouer les fins limiers Place Beauvau

La police nationale s’expose. Et pas n’importe où ! Dans la cour d’honneur de la place Beauvau, les visiteurs pourront tester un simulateur d’hélitreuillage de la sécurité civile pouvant monter jusqu'à 10 mètres de haut. Et si vous préférez rester les deux pieds sur terre, vous pourrez admirer une collection de voitures anciennes, dont certaines n’ont jamais été exposées, découvrir une exposition sur les techniques d’espionnage concocté avec la DGSI ou découvrir certaines pièces du ministère de l'Intérieur. Ouverture de 10 heures à 18 heures le samedi et de 9 heures à 18 heures le dimanche.

Une voiture de police ancienne. - DGPN

Féerie

Slava Polunin, clown de notoriété internationale, a créé un lieu de vie enchanteur à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne). Ce « jardin remarquable », ainsi labellisé en 2014 par le ministère de la Culture, est un laboratoire de création célébrant les arts, la nature et les souvenirs d’enfance et de voyages sur trois hectares. Il ouvre de temps en temps au grand public, dans des formules vivantes et toujours renouvelées. Réservation conseillée (accès dans la limite des places disponibles).