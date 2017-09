Pourquoi tout Paris va entendre des pétards ce samedi

Le feu d'artifice de Saint-Cloud en 2012. — SADAKA EDMOND/SIPA

Le spectacle mobilise 120 techniciens et promet d’être grandiose avec un final de 7 minutes.

Le grand feu d’artifice dispose d’un budget de 1 million d’euros, son accès est payant.

C’est unévénement artistique incontournable. Le plus grand feu d’artifice d’Europe aura lieu ce samedi 9 septembre dans le domaine national de Saint-Cloud. « Tout Paris va l’entendre ! », prévient Jean-Eric Ougier, grand maître artificier contacté par 20 Minutes. C’est lui qui organisera le spectacle de Saint-Cloud. Il a déjà réalisé des feux d’artifice dans des lieux emblématiques : les châteaux de Versailles, de Chantilly, de Vaux le vicomte, Disneyland et même la tour Eiffel pour le feu d’artifice du 14 juillet (qu’il a réalisé cinq fois).

Ce samedi, il relèvera un véritable défi technique et artistique dont les chiffres donnent le vertige : 1 an de préparation, 23.000 spectateurs, 120 techniciens, 60.000 projectiles, 6.000 canons, plus de 3,5 tonnes de poudre et 1h30 de spectacle.

Un spectacle digne du Roi-Soleil

« C’est un spectacle inoubliable qui s’annonce, dans la plus pure tradition des fêtes de Louis XIV ou de Philippe d’Orléans », s’enthousiasme Jean-Eric Ougier. Il rappelle en effet que « le parc national de Saint-Cloud est un lieux pour la fête, mis à l’honneur sous le règne du Roi-Soleil et sous la Régence par des fêtes somptueuses. Nous voulons retrouver ce sens originel ».

Le maître artificier entend raconter une véritable histoire à travers ce feu d’artifice, divisé en deux tableaux. « Le premier représentera une journée-type du Roi-Soleil avec son lever, son coucher… Plus largement, c’est une déclinaison autour du thème du Soleil que nous allons réaliser. La deuxième partie du spectacle sera semblable à un ballet, avec des musiques sombres, des mélodies tribales, une ambiance épique et guerrière. C’est une véritable dramaturgie ». Jean-Eric Ougier entend « marquer les esprits avec un spectacle très physique ».

En avant pour le feu d'artifice au parc de Saint-Cloud. Bonne soirée à tous ! Magnifique soirée avec des amis(e). pic.twitter.com/PiVndTCsnE — Denis GABRIEL (@dgabriel92) September 10, 2016

Mais cet événement a un prix : 1 million d’euros de budget et des places entre 32 et 89 euros. Pour ceux qui n’en ont pas les moyens ou qui veulent en profiter gratuitement, il reste le système D. Le Pont de Saint-Cloud ou les quais de Boulogne-Billancourt sont des bons spots pour profiter du spectacle.