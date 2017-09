Paris: L’homme suspecté de trois viols et une agression sexuelle en une semaine déféré

L'homme suspecté d'avoir commis trois viols et une agression sexuelle en une semaine sera présenté à un juge dans la soirée (Illustration). — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Quatre victimes en une semaine. L’homme, soupçonné d’avoir commis trois viols et une agression sexuelle entre fin août et début septembre dans le 17e arrondissement de Paris, a été déféré ce jeudi en vue d’une éventuelle mise en examen pour « viols aggravés » et « agression sexuelle », a appris 20 Minutes de source judiciaire. Le suspect, qui aura 30 ans dans quelques semaines, était jusqu’à présent inconnu des services de police et de justice.

Il agissait toujours avec le même mode opératoire

L’homme a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi par les policiers du 1er district de police judiciaire de la préfecture de police de Paris, en charge de l’enquête. Depuis dix jours, les agents quadrillaient le secteur afin d’interpeller au plus vite le suspect qui agissait toujours selon un même mode opératoire. Selon les premiers éléments de l’enquête, il repérait ses victimes dans des bars du quartier puis les suivait jusqu’à chez elle. Il se faufilait ensuite dans les halls et parfois dans les appartements de ses victimes, les frappait puis abusait d’elles.

Un important dispositif policier a été mis en place tout au long de la semaine, notamment autour des bars du 17e arrondissement de Paris. C’est justement devant l’un d’eux que le suspect a été interpellé.