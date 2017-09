Paris: Un homme électrocuté sur le toit d'un TGV à la gare de l'Est

Vue de la gare de l'est à Paris. — MEIGNEUX/SIPA

Un jeune homme d’une vingtaine d’années se trouvait entre la vie et la mort jeudi, après avoir été électrocuté par une caténaire sur le toit d’un TGV sur lequel il était monté gare de l’Est à Paris,

« L’homme est monté sur le toit d’un TGV, il a été électrocuté par une caténaire, et propulsé au sol au niveau du quai », a indiqué à l’AFP une source proche du dossier. On ignore pourquoi et comment il est monté sur le toit du train.

État d’urgence absolue

Il a été transporté en état d’urgence absolue, selon la même source. « Son pronostic vital est très engagé », selon une source policière.

Selon la SNCF, l’interruption du trafic a duré « une vingtaine de minutes » après l’accident, survenu en début d’après-midi.