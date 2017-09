Aéroport d'Orly: Une barbe trop longue est-elle un motif de licenciement pour faute grave?

Des salariés de Securitas (image d'illustration) — SEBASTIEN NOGIER AFP

Quatre salariés de Securitas ont été licenciés pour «faute grave» car ils ont refusé de couper leurs barbes.

Ils accusent l'entreprise de discrimination religieuse.

Tous avaient reçus l'agrément délivré par le préfet et par le procureur pour travailler en zone sensible.

Peut-on être licencié parce qu’on porte une barbe jugée trop longue ? La question prête à sourire, elle occupera pourtant les débats du conseil des prud’hommes de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, ce jeudi après-midi. Entre janvier et avril 2016, quatre agents de sûreté de l’aéroport d’Orly ont été licenciés pour faute grave par leur entreprise, Securitas, pour avoir refusé de se raser de près. Eux, dénoncent une stigmatisation liée à leurs convictions religieuses.

« Leurs barbes n’ont pas poussé du jour au lendemain »

L’affaire démarre moins d’une semaine après les attentats du 13 novembre. L’entreprise de sécurité convoque une quinzaine d’ agents de l’aéroport pour leur demander de raccourcir leur barbe. L’un d’entre eux se voit même proposer une tondeuse pour son anniversaire par le directeur de l’agence. Certains se plient à cette demande, les quatre agents, âgés d’une trentaine d’années, refusent. « Leurs barbes n’ont pas poussé du jour au lendemain. Cela faisait des années qu’ils les portaient et tout à coup cela devient problématique », s’emporte leur avocat Me Eric Moutet, qui dénonce les « amalgames » et « la paranoïa » de certaines entreprises après les attaques de Paris.

Ses clients, en poste depuis une dizaine d’années, « n’avaient jamais essuyé la moindre réflexion liée à leur barbe jusqu’à cet épisode ». Chargés de contrôler les écrans au passage des bagages ou de fouiller les passagers, tous bénéficiaient d’un double agrément délivré par le préfet et par le procureur pour travailler en « zone réservée ». Une semaine après avoir refusé de tailler leurs barbes, les quatre salariés sont pourtant mis à pied. Les lettres de licenciement tombent quelques mois plus tard.

Les anciens agents de sécurité, qui n’avaient jamais fait mystère de leur foi musulmane, voient dans cette décision une discrimination liée à leur pratique religieuse. « Pour eux, ça a été un coup de massue. Du jour au lendemain, alors qu’ils n’avaient jamais posé de problèmes, ils ont été mis à la porte sans explication valable », confie Me Moutet. Selon le conseil, ils sont toujours à la recherche d’un autre emploi.

« Le visage doit être rasé de près »

Securitas se défend de toute discrimination. Aux yeux de l’entreprise, les employés n’ont pas respecté le « code référentiel » de l’entreprise, autrement dit le règlement intérieur. Le texte stipule, en effet, que « le visage doit être rasé de près ; les boucs, les moustaches et les barbes doivent être courts, taillés, soignés et entretenus ». Lors d’une audience en référé, finalement renvoyée sur le fond, l’avocat de l’entreprise avait par ailleurs assuré que les salariés eux-mêmes avaient fait le lien entre barbe et religion, refusant de se raser « parce que cela portait atteinte à leur liberté religieuse ».

A partir de quelle longueur une barbe est-elle acceptable ? Peut-elle être considérée comme un signe religieux ? En mars dernier, la Cour de justice européenne a estimé qu’une entreprise pouvait interdire le port de tout signe religieux dans son règlement intérieur. A condition de ne pas viser une religion en particulier. C’est sur ce point que devraient se focaliser les débats.