VIDEO. Villejuif: De l'explosif TATP prêt à l'emploi découvert dans un laboratoire clandestin

Une opération antiterroriste à Villejuif (Val-de-Marne) après la «découverte d'éléments pouvant entrer dans la composition d'explosifs», le 6 septembre 2017. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Un laboratoire servant à la fabrication d’explosifs a-t-il été découvert fortuitement ce mercredi, dans le sud de Paris ? Une opération antiterroriste a eu lieu ce mercredi à Villejuif, dans le Val-de-Marne, après la « découverte d’éléments pouvant entrer dans la composition d’explosifs », a-t-on appris de sources proches du dossier, confirmant une information de RTL. De l'explosif TATP prêt à l'emploi a été découvert dans l'appartement ainsi que des bombonnes de gaz et du fil électrique.

Selon nos informations, deux suspects ont été interpellés près de l’immeuble et placé en garde à vue. Il s’agirait du locataire de l’appartement ainsi que l’un de ses amis, précise BFMTV.

La section antiterroriste du parquet saisie

La découverte de ce qui pourrait s’apparenter à un laboratoire semble être un concours de circonstances. La police a été appelée par un homme travaillant dans l’immeuble, affirmant avoir aperçu des produits suspects dans l’appartement, précise-t-on à la préfecture de police. Selon RTL, les enquêteurs trouvé lors de la perquisition des lieux 100 grammes de TATP et 10 litres de produits permettant de fabriquer des explosifs.

Une enquête a été ouverte par la section antiterroriste du parquet de Paris pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle, détention, transport et fabrication de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste et en bande organisée ». L’enquête a été confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle (SAT) et à la DGSI.