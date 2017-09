Yvelines: Un corps calciné découvert par un promeneur dans une forêt

FAITS DIVERS Les restes correspondent à « une personne âgée de plus de 10 ans et mesurant plus de 1,50 m », selon le procureur…

Police judiciaire. (Illustration) — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Macabre découverte lors d’une promenade en forêt. Jeudi en fin de soirée, un promeneur est tombé sur les restes d’un corps calciné en bordure d’un chemin à Vernouillet, commune des Yvelines située à une trentaine kilomètres à l’ouest de Paris, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Versailles.

Sexe et âge de la victime pour l’instant inconnus

La découverte de la dépouille, totalement calcinée a été « dans un lieu isolé et semi-rural », a indiqué le procureur de la République de Versailles dans un communiqué. Selon le procureur, les restes correspondent à « une personne âgée de plus de 10 ans et mesurant plus de 1,50 m ».

« En l’état des investigations, les causes de la mort, le sexe et l’âge du corps sont inconnus », a-t-il poursuivi. La police judiciaire de Versailles a été saisie de l’enquête.