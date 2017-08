Paris: 60 millions d'euros de travaux au Jardin d'acclimatation pour devenir le 2e parc d'attractions français

150 ans du jardin d'acclimatation, Paris, 2010. — SIMON ISABELLE/SIPA

Du 4 septembre 2017 à mai 2018, un tiers des 18 hectares du jardin d’acclimatation sera fermé au public dans le but de le moderniser.

17 nouvelles attractions, dont des montagnes russes seront proposées.

Le groupe de luxe LVMH va investir 60 millions d’euros pour ces travaux.

A la lisière du bois de Boulogne, à la sortie de la fondation Louis-Vuitton, on entre dans le Jardin d’acclimatation. Il fait beau, il fait bon, les enfants font la queue pour rentrer ce matin d’août. Mais à quelques mètres de là, on entend déjà le bruit des travaux. Le jardin inauguré par Napoléon III fait peau neuve. Du 4 septembre 2017 à mai 2018, un tiers des 18 hectares sera fermé au public dans le but de moderniser une grande partie du site. Surtout le parc se dotera de plusieurs nouvelles attractions.

A la recherche d’un public plus large

LVMH, qui gère les lieux, a la grande ambition de faire du jardin du 16e arrondissement (entre la porte de Neuilly et la porte des Sablons), le deuxième parc de loisir le plus visité de France. Actuellement 2 millions de curieux se pressent chaque année, il en faudra 1 million de plus pour y arriver. Pour cela le groupe de luxe a fait appel à la compagnie des Alpes (Astérix, le Futuroscope, le musée Grévin…) « Il nous a paru logique de travailler avec le leader français et le leader européen dans le domaine des loisirs », confirme Marc-Antoine Jamet directeur du Jardin d’acclimatation. Le groupe de Bernard Arnault a investi 27 millions dans 17 nouvelles attractions familiales qui rejoindront les 23 attractions existantes.

L’Astrolabe, les Bateaux volants ou les Avions feront partie des nouveaux venus. « Nous allons intégrer les nouvelles attractions au paysage du parc et moderniser chacune de celles déjà existantes », précise Marc-Antoine Jamet. Le jardin de la ville de Paris veut également élargir son public. Sa clientèle est pour le moment principalement composée des 8-12 ans. « Le parc sera désormais un lieu où toute la famille trouve son compte », affirme le dirigeant. Pour les adolescents, trois nouvelles montagnes russes seront de la partie dont les Rockets, la star du parc d’attractions. Celle-ci glissera le long d’un parcours de 400 mètres, à travers les arbres.

La nouvelle attraction de montagne russe, - LVMH

Une nouvelle esthétique rétro-futuriste

Visuellement parlant, le parc de loisirs fera peau neuve en arborant une esthétique « steampunk ». Cette décoration est censée prendre son origine dans l’époque néo-Jules Vernes, de la fin du XIXe siècle. Elle est surtout l’occasion pour le groupe LVMH de proposer des designs d’attractions qui plaisent aux enfants plus âgés. En effet, Harry Potter, Hugo Cabret où Charlie et la Chocolaterie s’inspirent tous plus ou moins de cet univers. Delphine Pons, en poste à la compagnie des Alpes, s’est chargée de la modernisation du site : « Nous avons choisi une esthétique unique autour du parc afin de s’autoriser l’exubérance, l’invention, le fantastique. C’est plus qu’un simple choix, c’est une conviction. » Le défi est désormais de faire coller cet univers spécial de prime abord avec celui du parc, plus traditionnel.

Affiche du film Hugo Cabret. - LILO/SIPA

Modernisation globale du site

En ayant obtenu la concession du jardin public par la mairie de Paris, jusqu’en 2041, LVMH a le projet d’en reconstruire une grande partie. Le groupe affirme que 33 millions d’euros seront ainsi investis dans la réhabilitation du site. Le paysagiste Philippe Deliau, impliqué dans la conception de la fondation Louis-Vuitton, et Thierry Rétif, décorateur du Parc du Puy-du-Fou (Vendée), ont été appelés pour l’occasion. La ville de Paris a également demandé à Marc-Antoine Jamet et son équipe de restaurer le patrimoine de Napoléon III présent dans le parc. Les bâtiments précaires seront déconstruits et les espaces verts réaménagés avec de nouvelles promenades. La direction du jardin promet également l’organisation de plus de 500 animations par an (fête de la musique, nuit blanche…) pour amuser les plus grands.