Paris: Cinq policiers contaminés par la gale au dépôt du palais de justice

Cinq policiers affectés au dépôt sous le palais de justice de Paris ont été contaminés par la gale

Dans 98 % des cas, cette maladie, qui se manifeste par d’intenses démangeaisons, s’attrape par simples contacts cutanés.

En mars dernier, le commissariat d’Antibes a été entièrement traité après la contamination de cinq agents.

Des cellules délabrées et particulièrement sales, une odeur pestilentielle et maintenant la gale. Selon le syndicat de police Alliance, cinq agents travaillant au dépôt sous le palais de justice de Paris sont victimes de cette maladie de peau particulièrement infectieuse. Le premier cas est apparu il y a une quinzaine de jours, les quatre autres ont suivi. La préfecture de police de Paris, dont dépend le dépôt, confirme à 20 Minutes ces contaminations et assure que les lieux ont fait l’objet d’une décontamination le week-end dernier.

Une contamination par un détenu ou entre les agents ?

Chaque jour, quelque 70 déférés patientent, parfois pendant 20 heures, dans ces cellules situées sous le palais de justice avant d’être présentés à un juge d’instruction ou d’être jugés en comparution immédiate. Est-ce l’un d’eux qui acontaminé les cinq agents de police ? Dans 98 % des cas, cette maladie, qui se manifeste par d’intenses démangeaisons, s’attrape par simples contacts cutanés.

Autre hypothèse envisagée : un fonctionnaire aurait été atteint avant de transmettre à son tour la maladie à ses collègues. « On ignore encore comment l’épidémie s’est propagée, indique Loïc Lecouplier. Les collègues portent systématiquement des gants. » L’explication est peut-être à chercher du côté de la tenue des fonctionnaires : l’été, leur uniforme leur impose un polo à manche courte. « Même s’ils portaient des gants, ils ont malgré tout pu être en contact avec la maladie », poursuit le syndicaliste.

Trois fonctionnaires en arrêt maladie

Trois des policiers infectés ont été placés en arrêt maladie, les deux autres sont sous traitement mais poursuivent leur travail. Selon le syndicaliste, c’est la seconde fois depuis le début de l’année que des cas de gale sont déclarés au dépôt. Ce n’est pas la première fois que des fonctionnaires de police attrapent la gale dans l’exercice de leurs fonctions. En mars dernier, lecommissariat d’Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a été entièrement traité après la contamination de cinq agents.