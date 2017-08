PSG-Saint-Etienne: Des CRS en arrêt maladie pour protester contre la fiscalisation de leur indemnité journalière

Des CRS lors d'une manifestation à Lyon. (Illustration) —

Les CRS n’ont pas le droit de grève alors ils se font porter malade pour protester.

La Cour des comptes incite les gouvernements depuis quelques années à soumettre l’indemnité journalière d’absence temporaire des CRS aux prélèvements sociaux et à la fiscaliser.

Seuls seize fonctionnaires de la CRS 47 basée à Grenoble ont pris la route du Parc des Princes, ce vendredi, pour sécuriser la rencontre de Ligue 1 PSG-Saint-Etienne. Les 39 autres prévus dans le dispositif de sécurisation sont en arrêt maladie et sont restés chez eux. « Les CRS n’ont pas le droit de grève, se porter malade est le seul moyen de grogne », assure Jean-Paul Nascimento, secrétaire zonal UNSA Police CRS Paris.

Cette grève qui ne dit pas son nom est un moyen, selon le syndicaliste, de dénoncer la réforme l’indemnité journalière d’absence temporaire [IJAT], annoncée le mois dernier par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. «Le gouvernement s'appuie sur une recommandation de la Cour des comptes qui préconise de soumettre cette indemnité aux prélèvements sociaux et fiscalisée», précise-t-il.

«Plus de 200 jours loin de chez eux»

Lundi déjà, plus de 70 CRS de la région de Toulouse devaient monter à Paris pour une mission. Seuls 27 ont pris la route, rapporte Le Figaro. Cette réforme a d'autant plus de mal à être accepté que certains CRS passent « plus de 200 jours loin de chez eux », souligne Jean-Paul Nascimento. Pas question donc de toucher aux 39 euros par jour reçus par un CRS quand il est en mission extérieure.

Autre raison de la grogne des forces de l’ordre, le paiement de l’IJAT « deux à trois mois après la mission ». « Inacceptable ! On ne travaille pas à crédit », lance le secrétaire zonal UNSA. A ces deux motifs de mécontentement, s’ajoutent un manque d’effectifs, des conditions d’hébergement spartiates, « des véhicules qui ont 200.000 ou 300.000 km au compteur, des cercueils ambulants, dixit Jean-Paul Nascimento. Le malaise est général. Ça commence à craquer. » Les syndicats CRS attendent un retour de Gérard Collomb sur leurs demandes faites concernant l’IJAT.

Pour compenser l’absence des 39 CRS grenoblois, 30 fonctionnaires de la CRS 18 de Poitiers et 7 de celle de Deuil-la-Barre ont été appelés en renfort pour sécuriser PSG-ASSE de ce soir. Mais Jean-Paul Nascimento s’interroge : « On verra si les compagnies répondront présentes pour les grosses manifestations de septembre [manifestation des syndicats le 12 ; des Insoumis le 23]. Car la rentrée sociale s’annonce tendue. »