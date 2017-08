RER A: Fin des galères et reprise du trafic lundi 28 août

Des tests ont lieu tout le week-end pour démarrer sur de bons rails lundi. — Yasushi Kanno/AP/SIPA

Le RER A, coupé sur plusieurs tronçons depuis le 15 juillet, va être de nouveau opérationnel.

La prochaine interruption de trafic sur cette ligne sera pour l'été 2018.

Calculer son temps de trajet, trouver des itinéraires de substitution, des alternatives comme les taxis G7, l’autopartage, le vélib ou l’autolib… La galère va prendre fin lundi 28 août 2017 pour les usagers du RER A, fermé entre Poissy et Maisons-Laffitte, et entre La Défense et Nation, depuis le 15 juillet. Des travaux nécessaires à la sécurité des 308 millions de voyageurs qui l’utilisent chaque année. Trois questions à Philippe Martin, directeur général adjoint chargé des opérations de transport et de maintenance à la RATP.

Quels ont été les travaux réalisés cet été et les améliorations apportées ?

Nous devions renouveler 3,7 km de voie, finalement ça a été 4 km. Il faut dire que pour cette troisième année, on est rodés ! Ça représente 45.000 m3 de ballast [lit de cailloux sur lequel repose la voie] qui ont été réinstallés. Quatre appareils de signalisation ont également été changés. Nous avons essayé de faire un maximum de travaux, par exemple pour lutter contre les infiltrations d’eau, ou la réalisation d’un nouveau dallage de quai à Auber… Bref, tout ce qui ne peut pas être fait pendant l’exploitation de la ligne sans perturber les voyageurs.

La reprise du trafic va-t-elle nécessiter des mises en œuvre particulières ?

Le trafic reprendra de façon normale à 5 heures lundi matin… On sera contents à ce moment-là ! Car d’ici là, on va procéder à des tests 24 heures sur 24, pour être sûrs que tout se passe bien lundi. Il faut tasser le ballast et faire des essais de circulation en vérifiant que les signaux qui ont été réimplantés fonctionnent. L’objectif est de ne surtout pas devoir reprendre en limitant la vitesse du RER.

>> A lire aussi: Attention galère dans les trains et les RER! Un été XXL en interruption de lignes

De quelle façon les travaux vont-ils se poursuivre en 2018 ?

2018 sera la dernière année où le trafic sera interrompu. Les trois années suivantes, les travaux auront lieu l’été durant la nuit, sur la même période. Cette ligne est très sollicitée, il fallait la remettre à neuf, et ensuite, sauf entretien courant et changement de bouts de rails tous les deux ans, nous sommes repartis pour 40 ans !

Quant au tronçon central du RER C, géré par la SNCF, il reprend lui aussi son trafic entre samedi 26 et dimanche 27 août 2017.