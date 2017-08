Yvelines: Ils maltraitaient leurs 4 enfants, leurs 6 chiens et leurs 2 chats

Des policiers. (Illustration) — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Violences, insalubrité et mauvais traitement sur animaux. L’intervention des policiers dans un domicile de Clayes-sous-bois dans les Yvelines a mis au jour des faits de maltraitance sur quatre enfants et des animaux.

Les fonctionnaires sont intervenus au domicile de cette famille mercredi à 5h du matin pour une bagarre entre concubins, rapporte Le Parisien. L’aînée des enfants âgée de 15 ans – 5, 6 et 12 ans pour les trois autres – se plaint d’un coup donné sur la main par son beau-père. Ni elle ni sa mère ne souhaitent quitter les lieux et déposer plainte contre l’homme accusé de violence qui quitte le logement.

Enfants et animaux ont été placés

Lors de cette première intervention, les policiers remarquent l’insalubrité de l’appartement : des excréments d’animaux sur le sol, la présence de cafards. Appelées une seconde fois, une heure plus tard, par la mère de famille car les choses ont dégénéré, les forces de l’ordre interpellent et placent en garde à vue le beau-père, ivre.

Revenus dans l’appartement dans les heures suivantes pour entendre mère et fille aînée, les fonctionnaires de police se rendent compte que « les enfants présentent des carences éducatives et semblent ne pas manger à leur faim », indique une source proche de l’affaire au Parisien. Les six chiens et deux chats du domicile sont eux très très maigres et un des chiens est enfermé dans une chambre. Enfants et animaux ont été placés.

Le beau-père qui a reconnu les violences sur sa compagne et sa belle-fille a été remis en liberté. Une enquête a été ouverte pour mauvais traitements infligés à des animaux domestiques.