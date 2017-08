VIDEO. Paris: Un appartement explose et fait trois blessés

Un appartement de la rue Brancion (15e arrondissement) a explosé puis pris feu, le 25 août 2017 à Paris. — Page Facebook des pompiers de Paris

Un énorme bruit puis des flammes. Jeudi soir vers 20h15, un appartement de la rue Brancion dans le 15e arrondissement de Paris a explosé avant qu’un incendie ne se déclare. Le sinistre aurait pour source une cigarette allumée alors qu’un four au gaz fonctionnait dans ce logement du 11e étage d’un immeuble en comptant 15, rapporte France Bleu Paris Région.

Deux femmes soufflées par l’explosion

Un jeune homme de 25 ans a été gravement brûlé au visage et aux bras alors que deux femmes – sa mère et une voisine du 12e – ont été légèrement blessées par le souffle de l’explosion.

Explosion accidentelle hier soir dans un immeuble du 15e arrondissement : 1 blessé grave, 2 blessés légers

Plus de 150 pompiers et une quarantaine d’engins et de véhicules de secours sont intervenus pour maîtriser le sinistre, détaille Francesoir.fr. L’incendie a été circonscrit vers 21h30.

