Paris: Shots gratuits contre seins nus, le barman du Wanderlust licencié

Le Wanderlust avait rapidement réagi sur les réseaux sociaux après la polémique « tits = shots » soulevée par @Anne_Ge sur Twitter lundi. En effet, dans le post ci-dessous accompagné d’une photo puis dans une série de message, la twitto qui se présente comme « littéreuse féministe qui blogue à ses heures perdues » dénonçait cette proposition indécente faite aux femmes de montrer leurs seins contre un shot d’alcool. Pratique qui se doublait d’un Polaroid immortalisant la scène topless.

On m'a signalé que CECI se passait dans la boîte @WanderlustParis pic.twitter.com/cDkA27jgzZ — Anne GE (@Anne__GE) August 21, 2017

le font sont déjà suffisamment alcoolisées pour qu'on puisse interroger leur consentement lorsqu'elles sont poussées par les barmen. — Anne GE (@Anne__GE) August 21, 2017

« Des mesures rapides et strictes » prises

Le bar situé quai d’Austerlitz dans le 13e arrondissement de Paris avait alors répondu lundi via Twitter. Il a depuis pris une décision concernant son salarié.

Les photographies vont être retirées immédiatement et nous étudions des sanctions vis-à-vis des personnes responsables. https://t.co/JRkwxZ3Wd6 — Wanderlust Paris (@WanderlustParis) August 21, 2017

L’équipe du Wanderlust vient de découvrir ces photographies et condamne fermement ces pratiques inacceptables. — Wanderlust Paris (@WanderlustParis) August 21, 2017

Contacté par LCI, le Wanderlust a réaffirmé qu’il s’agissait d’un « acte isolé » et surtout annoncé que le responsable de la pancarte a été renvoyé. « Nous avons pris des mesures rapides et strictes et il ne travaillera plus chez nous. »

