VIDEOS. Attaque de Levallois-Perret: Qu'est-ce que le tabligh, le mouvement islamique auquel appartenait le suspect?

Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle mercredi 9 août 2017 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), faisant six blessés dont deux dans un état sérieux. — AFP

Le suspect de l’attaque de Levallois-Perret s’est radicalisé récemment mais a appartenu au mouvement du tabligh.

Ce mouvement né en Inde en 1927 prône une pratique rigoriste de l’islam.

En France, le Tabligh est connu sous le nom d'« Association pour la prédication».

Quinze jours après l’attaque de militaires de l’opération Sentinelle à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, le principal suspect, Hamou B. n’est toujours pas en état de répondre aux questions des enquêteurs. L’homme a été blessé de cinq balles lors de son interpellation après avoir refusé d’obtempérer puis fait mine de sortir une arme. Les premières investigations ont néanmoins permis de déterminer que l’attaque avait non seulement un caractère « prémédité » mais également « terroriste », a indiqué mercredi le procureur de la République de Paris, François Molins.

Le principal suspect n’était pas connu des services de renseignements mais les perquisitions ont permis de mettre en lumière un « intérêt récent mais certain » pour les thèses djihadistes, a précisé le magistrat. L’exploitation de ses deux téléphones laisse notamment supposer que Hamou B. a envisagé de se rendre en Syrie. Auparavant, le suspect a milité au sein « du mouvement fondamentaliste » tabligh, l’association pour la prédication en Français. Les enquêteurs ont notamment établi que le suspect avait participé en 2013 et 2014 à des « campagnes de propagande » pour ce mouvement islamique.

Protéger l’identité musulmane indienne

Ce n’est pas la première fois que des hommes suspectés d’actes terroristes sont décrits comme proche du tabligh. En 2013, l’agresseur d’un militaire à la Défense ou plusieurs jeunes de Lunel partis combattre en Syrie l’ont également été. Pourtant, ce mouvement prône, certes une pratique rigoriste de l’islam, mais éloigné de toute velléité politique ou violente. « Sur le principe, le tabligh est un mouvement non-violent, assure le politologue Gilles Kepel, spécialiste de l’islam et l’un des premiers en France à s’être penchés sur la question dans son ouvrage Les banlieues de l’islam, paru en 1987. Les djihadistes détestent d’ailleurs ce mouvement, ils le considèrent comme un obstacle. Mais le manque de structure du tabligh le rend poreux. A Lunel, par exemple, la mosquée était tenue par des tablighis mais était devenue un terrain de chasse pour les recruteurs. »

Le tabligh, qui signifie « propagation de la foi », est né en Inde en 1927. Son fondateur, Muhammas Ilyas, cherche à protéger l’identité musulmane indienne prise en étau entre l’hindouisme et les missions protestantes des colons britanniques. Le mouvement, qui prône une interprétation littérale du Coran, promeut le missionnariat. La prédication fait ainsi partie des six piliers du tabligh au même titre que « l’amour et la générosité envers toutes les créatures », « la croyance en un Dieu unique, Allah », « la prière et la dévotion », « le bien et l’intention sincère » et « la science et le rappel perpétuel de Dieu ».

Le Tabligh très populaire en France dans les années 1980

Rapidement, le mouvement dépasse les frontières indiennes. En France, il apparaît dans les années 1960 mais prend de l’essor la décennie suivante. « Il s’est développé dans les milieux les plus pauvres et les moins instruits, notamment ceux touchés par la crise économique qui a suivi le choc pétrolier de 1973 », poursuit le politologue. Le mouvement est plutôt bien accepté par les autorités de l’époque : même s’il prône une réislamisation fondamentaliste et une rupture culturelle avec la société française, le tabligh contribue au maintien de la paix sociale, notamment dans les cités. « Il sortait les jeunes de la délinquance et de la drogue pour les remettre sur le droit chemin, c’est-à-dire celui de l’islam », précise le chercheur.

Pendant une trentaine d’années, le tabligh est, par son influence et son dynamisme, le mouvement islamique le plus influent en France. « Depuis les années 2000, il est fortement concurrencé par le salafisme beaucoup plus attractif chez les jeunes un peu plus éduqués, qui ont été à l’école et qui surfent sur Internet », explique Gilles Kepel. Le salafisme comme le tabligh prônent une vision rigoriste de l’islam mais le premier s’attache à une interprétation littérale des textes sacrés tandis que le second s’appuie sur la pratique (les bons gestes pour la prière, la dévotion…). « Le salafisme véhicule une certaine vision du monde, ses adeptes se considèrent comme le peuple élu. Ils considèrent d’ailleurs les tablighis comme des égarés. »

Si les passerelles entre le tabligh et le djihadisme sont loin d’être évidentes, la perte de vitesse de ce mouvement et la quête « d’action » de jeunes désœuvrés en favorisent la porosité. L’enquête sur l’attaque de Levallois-Perret, qui n’en est qu’à ses balbutiements, s’attachera d’ailleurs très certainement à démontrer comment Hamou B. a basculé entre 2014 et début 2017, d’un mouvement à l’autre.