Le club Wanderlust à Paris proposait des shots gratuits aux femmes qui montraient leurs seins

Une pinte de bière. Illustration — PAUL ELLIS

Des seins contre des shots. C’est ce que lebar-club branché Wanderlust, dans le 13e arrondissement de Paris proposait à ses clientes. Le cliché du panneau avec l’inscription « tits = shots » accompagnée de photos de femmes à la poitrine dénudée, a été publié lundi sur Twitter par la féministe @Anne_GE. « Les barmen proposent donc un shot gratuit aux filles à condition qu’elles montrent leurs seins », dénonce la jeune femme.

On m'a signalé que CECI se passait dans la boîte @WanderlustParis pic.twitter.com/cDkA27jgzZ — Anne GE (@Anne__GE) August 21, 2017

A ses yeux, non seulement la proposition est choquante et dégradante mais elle pose également le problème du consentement réel de ces jeunes femmes, probablement très alcoolisées. Par ailleurs, les salariés de l’établissement prennent en photos et exposent publiquement les clichés à la vue de tous. A ses yeux, il s’agit plus probablement d’une stratégie marketing pour « attirer des mecs dans ces boîtes que de satisfaire la libido de barmen ».

La direction assure qu’elle n’était pas au courant

Sur le réseau social, la direction de l’établissement n’a pas tardé à réagir, assurant ne pas être au courant de cette pratique. « Nous n’étions pas au courant de ce panneau », assure-t-elle. Et de préciser : « Les photographies vont être retirées immédiatement et nous étudions des sanctions vis-à-vis des personnes responsables. »