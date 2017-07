Trafic interrompu et pagaille à la gare Montparnasse...«85%» des voyageurs transportés

Des voyageurs patientaient déjà en gare de Paris-Montparnasse, le 17 juillet 2017, en raison d'une panne électrique. — AFP

Des vacanciers en pleine galère ! La circulation des trains, notamment des TGV, était interrompue dimanche matin au départ et à l’arrivée de la gare de Paris-Montparnasse en plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, a annoncé la SNCF. Les TGV au départ de Montparnasse desservent notamment la Bretagne et le Sud-ouest de la France, régions très prisées des vacanciers l’été... Rachel Picard, la directrice de la SNCF Voyages, a annoncé le trafic reprendrait lundi «avec moins de trains» que prévu.

Les voyageurs transportés à »85%»

La SNCF a assuré ce dimanche soir avoir transporté 85% des voyageurs qui devaient arriver ou partir de la gare Montparnasse où régnait le chaos suite à une panne de signalisation qui a interrompu le trafic le matin.

«Au total, près de 32.000 voyageurs sont arrivés à destination» dans les deux sens, a affirmé Rachel Picard, lors d'un point presse en fin d'après-midi où elle a dressé un état des lieux de la situation à la gare Montparnasse. «Environ 85% de ceux qui avaient prévu de voyager aujourd'hui sont donc arrivés», a-t-elle ajouté.

Difficultés sur l'information

Mme Picard a toutefois anticipé que le trafic reprendrait lundi «avec moins de trains» que prévu. «La SNCF conseille de voyager demain plutôt dans l'après-midi», a-t-elle affirmé. La compagnie ferroviaire cherche toujours à connaître l'origine de la panne de signalisation qui a conduit à l'interruption du trafic en plein chassé-croisé des vacances.

La SNCF a reconnu des «difficultés sur l'information» parfois contradictoire transmise aux voyageurs dans la matinée et s'est excusée auprès d'eux «pour ces moments difficiles». Le trafic a repris «très progressivement» dans l'après-midi à la gare Montparnasse.

Une panne à l’origine de l’interruption du trafic

Le « trafic est interrompu au départ et à l’arrivée de Paris-Montparnasse, en raison d’un dérangement d’installation dans le secteur de Vanves », près de Paris, affirme la SNCF sur son compte Twitter.

Dans la nuit de samedi à dimanche, «une cinquantaine d'agents spécialisés provenant de l'Ile de France et de la région Centre ont inspecté les câbles électriques et de télécommunications qui se situent le long des voies ainsi qu'au poste d'aiguillage de Vanves», a ajouté le porte-parole de la SNCF.

La cause du «dérangement» n'avait pas pu être détectée en milieu de matinée : «on ne sait pas si c'est un problème électrique ou des câbles dénudés», selon le porte-parole.

La SNCF invite ses clients à « reporter » leur voyage

Tous les passagers qui devaient prendre le train ce matin à la gare Montparnasse ont été prévenus, la SNCF ayant «envoyé des SMS et des courriers électroniques toute la nuit», a souligné le porte-parole.

La SNCF invite ses clients à « reporter » leur voyage « toute cette journée de dimanche 30 juillet ». Une panne qui a suscité la colère sur les réseaux sociaux.

Le départ de la plupart des trains s’effectue en gare de Paris-Austerlitz ou de Massy

Sollicitée sur les réseaux sociaux par de nombreux voyageurs, la société indiquait que le départ de la plupart des trains s’effectuait en gare de Paris-Austerlitz ou de Massy (Essonne), depuis environ 8 heures dimanche matin. D’autres TGV ont été supprimés.

Pour assurer le transfert vers ces gares, «des bus ont été mis en place et un renfort de la ligne d'autobus 91» (Montparnasse vers Austerlitz) a été demandé à la RATP, selon le porte-parole.

D'autres lignes sont perturbées

Les trains « Intercités partent ou ont pour terminus exceptionnel Dreux. Certains de vos Intercités sont supprimés », ajoute la SNCF dans un communiqué à 10h30. La ligne SNCF N est également impactée. La circulation en est interrompue entre Paris-Montparnasse et Versailles Chantier jusqu'à 12 heures, annonce le compte Twitter du RER A. Il est conseillé d'emprunter les lignes L et U au départ de Saint-Lazare.

La circulation avait déjà été perturbée au départ et à l’arrivée de Paris-Montparnasse le 17 juillet en raison d’une panne d’alimentation électrique, provoquant des retards pour des centaines de voyageurs.