EN DIRECT. Crise des migrants à Paris: Trois semaines après l'évacuation, «20 Minutes» fait le point

9h34 : « A ce rythme-là, on dépassera les 2.000 d’ici la mi-août »

Selon France terre d'asile, l’association mandatée pour mener des maraudes, plus de 800 personnes vivent à nouveau dans la rue aux alentours du centre. Et selon la mairie de Paris, « à ce rythme-là, on dépassera les 2.000 d’ici la mi-août ». « On se dirige vers une nouvelle évacuation », juge pour sa part le directeur général de France terre d'asile, Pierre Henry.