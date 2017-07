Le corps d’une femme découvert dans une poubelle dans le quartier de Montparnasse

La police judiciaire a été saisi de l'enquête (Illustration). — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Le corps d’une femme a été retrouvé dans une poubelle de son immeuble ce jeudi dans le quartier Montparnasse à Paris, ce qui a conduit au placement de son compagnon en garde à vue, a-t-on appris de sources policières.

La sœur de la victime, inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis le 13 juillet avait prévenu les forces de l’ordre qui se sont rendues à son appartement.

A l’arrivée des enquêteurs, le compagnon de la victime semblait « ivre »

Sur place, les policiers rencontrent le compagnon de la victime qui « semble peu coopératif », selon une des sources policières. Au moment de l’arrivée de la police « il était avec un enfant de deux ans. Et semblait ivre », a confié une source policière au Parisien. Après une enquête de voisinage, les policiers apprennent qu’un container poubelle a disparu dans l’immeuble. Ils retrouvent le container dans une cave d’où se dégage une « odeur nauséabonde ». Le corps de la femme est à l’intérieur.

Le compagnon, âgé de 34 ans et « connu des services de police pour diverses infractions », a été placé en garde à vue, selon une autre source policière. La police judiciaire a été saisie de l’enquête. Les riverains de l’immeuble ont pu regagner leurs domiciles : « On nous a laissé passer par petit groupe, relate cette habitante. Il a fallu montrer nos papiers d’identité et justifier que nous habitions là. J’ai traversé vite le hall. Il y avait vu un drap blanc par terre. J’ai tourné la tête » a expliqué un habitant à nos confrères.