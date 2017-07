Paris: La baignade au bassin de la Villette interdite en raison d'une bactérie

Les trois espaces de baignade du Bassin de la Villette sont fermés jusqu'à nouvel ordre. — EREZ LICHTFELD/SIPA

C’est pas la fête du slip dans le XIXe arrondissement de Paris. Une semaine après son ouverture, la baignade dans le bassin de la Villette a été interdite, annonce France Bleu Paris.

« Il n’y a rien de grave »

Ce lundi matin, et comme tous les jours toutes les trois heures, des analyses de l’eau ont été effectuées. « Elles ont révélé un taux d’entérocoque supérieur à la normale », confirme auprès de 20 Minutes la Mairie. Par mesure de précaution, les trois bassins de baignade ont donc été fermés au public. Et ne rouvriront que « lorsque le taux de bactérie sera revenu au niveau autorisé, est-il précisé. Leur présence pourrait être liée aux pluies qui se sont abattues sur la capitale hier [dimanche] et ce matin. Mais on n’en est pas certains. » La Mairie se veut toutefois rassurante : « Il n’y a rien de grave. »