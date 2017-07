Sevran: Des bouches d'incendie endommagées compliquent une intervention de pompiers

Des bouches d'incendie endommagées ont ralenti le travail des pompiers — BSPP/Julien Duc

Ils n’ont eu de cesse de le répéter pendant les grosses chaleurs : forcer les bouches à incendie pour se rafraîchir peut avoir des conséquences dramatiques en cas d’incendie. Ce week-end, les habitants de Sevran, en Seine-Saint-Denis, ont bien failli en faire les frais. En pleine intervention, les pompiers se sont rendu compte que la bouche à proximité de l’immeuble en feu était hors d’usage. L’ incendie a heureusement pu être maîtrisé sans faire de victimes.

Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 5 heures du matin, les sapeurs pompiers sont appelés pour une intervention dans l’allée des Erables, à Sevran. Les deux derniers étages d’un immeuble qui en compte quatre sont en feu. Les flammes se sont déjà répandues au dernier étage du bâtiment mitoyen. Le premier camion de pompier - qui a une autonomie de 3.000 litres d’eau - commence immédiatement à circonscrire le feu tandis que les victimes sont évacuées.

« Sur un incendie d’ampleur, ça aurait pu être dramatique »

Pendant ce temps, un second engin cherche une bouche d’incendie pour pouvoir prendre le relais lorsque la réserve sera à sec. « C’est la procédure classique : un camion intervient immédiatement tandis que les autres se branchent sur des bouches d’incendie afin de ne pas créer de rupture pendant l’intervention », explique le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Au plus fort de l’incendie, quelque 17 engins et 80 pompiers sont mobilisés.

Mais cette fois, lorsque les soldats du feu se branchent sur la bouche d’incendie à proximité, le débit d’eau est particulièrement faible. L’installation a probablement été endommagée par des habitants du quartier qui ont cherché à se rafraîchir pendant les grosses chaleurs. Les pompiers finissent par en trouver une seconde, qui fonctionne cette fois-ci. « Nous avons eu énormément de chance car cela n’a pas ralenti l’opération, indique le lieutenant-colonel Gabriel Plus. Mais sur un incendie de plus grande ampleur, cela aurait pu être dramatique. » Les pompiers sont parvenus à contenir le feu grâce à la réserve du premier camion d’intervention.