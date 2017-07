Accident mortel sur l'A1: L'autoroute rouvre dans le sens Lille-Paris

ACCIDENT Une voiture et trois poids lourds d'un convoi exceptionnel sont impliqués dans l'accident...

Un dramatique accident a eu lieu sur l'autoroute A1. — Olivier Aballain / 20 Minutes

Dramatique accident mercredi soir sur l’autoroute A1, dans le sens Lille-Paris. Peu après 22 heures, à hauteur de Villeron, dans le Val-d’Oise, une voiture et trois poids lourds d’un convoi exceptionnel sont entrés en collision. Le conducteur du véhicule léger est décédé sur le coup, la passagère a été prise en charge par les pompiers, en état d’urgence relative. Les trois conducteurs de poids lourds n'ont pas été blessés. On ignore encore les causes de ce spectaculaire accident.

Coupée à la circulation une large partie de la nuit dans le sens Lille-Paris, l’auroroute A1 a rouvert à la circulation vers 4 heures du matin. La circulation s’effectue, en revanche, sur une seule voie.