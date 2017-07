Paris: Ouverture de la baignade au bassin de la Villette... «C’était un rêve, il se réalise»

Notre vaillant reporter n'a écouté que son courage avant de plonger dans le bassin. — Martin BUREAU / AFP

Premiers plongeons « officiels ». Ce mardi, en présence du maire du 19e, François Dagnaud et de Jean-François Martins, adjoint au sport, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré le premier espace de baignade urbaine de la capitale, dans le bassin de la Villette (19e arrondissement). Soit la grande nouveauté de la 16e édition de Paris Plages (sans sable).

Après le top départ donné devant un parterre de journalistes, des dizaines d’enfants accompagnés par le Secours populaire ont pu profiter d’une eau proche des 24 °C. « C’était un rêve, il se réalise », a ensuite déclaré Anne Hidalgo.

Un premier pas avant l’ouverture à la baignade dans la Seine

"C'était un rêve, il se realise" Anne Hidalgo inaugure la baignade dans le bassin de la Villette. "L'eau est un peu froide", selon un enfant pic.twitter.com/hzGHUzX1o7 — Romain Lescurieux (@RLescurieux) July 18, 2017

Cette ouverture est un premier pas avant la baignade dans la Seine, davantage polluée. La maire de Paris table sur 2024 pour y parvenir au moment des Jeux olympiques que la capitale souhaite organiser. Avant cela, il y aura l’ouverture au public du lac Daumesnil au bois de Vincennes d’ici à 2019. En attendant, 20 Minutes a plongé dans ce premier site de baignade « en eau libre ». On vous raconte.

« La capacité maximale a été atteinte en 3 heures »

Si ce matin à 10 h 30, la file d’attente était jouable, il faudra s’armer de patience cet été pour entrer sur le site de baignade. L’espace accueille en effet 500 personnes – dont 300 simultanément dans les bassins – et 1 000 baigneurs quotidiennement. « Hier, cette capacité maximale a été atteinte en trois heures », explique Gwenaëlle, 22 ans, maître-nageuse de la Ville de Paris. Ce mardi après-midi, encore, de nombreuses personnes patientaient pour se baigner.

Baignade au bassin de #LaVillette : à 14h, la capacité d'accueil max de 1000 personnes par jour était dépassée. On continue à faire entrer pic.twitter.com/MV2ZOAZfUM — Cécile Bouanchaud (@CBouanchaud) July 18, 2017

Accessible gratuitement tous les jours de 11 hà 21 h, jusqu’au 10 septembre, ce site entouré de filets est composé de trois bassins de différents niveaux : Le premier, d’une profondeur de 40 centimètres, est dédié aux enfants accompagnés. Le second est doté d’une profondeur de 120 centimètres, quand le troisième et dernier a une profondeur de deux mètres. Côté conditions sanitaires, on a demandé quelques renseignements, car des collègues n’avaient pas hésité à nous envoyer, avant le grand plongeon, des photos de maladie de peau et de bactéries, issues de Google Image.

« La qualité de l’eau est bonne et stable »

Sur place, le personnel assure que des analyses sont réalisées toutes les trois heures grâce aux neuf capteurs qui contrôlent la qualité de cette eau qui n’est ni filtrée, ni traitée, et provient directement du bassin. En cas de problème, la baignade sera déclarée interdite. Mais les élus se veulent depuis le début rassurants.

« Se baigner dans le bassin, c’est comme se baigner dans un lac de montagne. La qualité de l’eau est bonne et stable », expliquait auprès de 20 Minutes, Jean-François Martins. Depuis 2003, la Mairie et Eau de Paris suivent en effet la qualité de l’eau du canal. Selon eux, les résultats des dernières années indiquent « une amélioration significative de la qualité bactériologique du bassin ». Enfin, on a aussi demandé les règles de conduite à respecter, histoire de ne pas se faire punir comme à l’époque des sorties piscine en 4e : « Surtout, il ne faut pas courir autour des bassins », prévient Gwenaëlle. Du coup, avec une température extérieure avoisinant les 33 degrés, on a testé.

Bonne ambi dans le bassin

Après un passage dans les cabines pour se changer, une pause photo (avec un style de mauvais plagiste) en compagnie d’Anne Hidalgo, l’entrée dans l’eau (du grand bassin) s’est effectuée par l’échelle, de manière délicate, en se mouillant la nuque et les épaules : ces gestes exigés par mamie quand on avait 8 ans.

AFP: «Children plunge in water in a swimming pool at the Bassin de la Villette in Paris on July 18, 2017» (Je vais avoir 30 ans par contre) - Martin BUREAU / AFP

Après un plongeon de crapaud et un aller-retour dans une brasse approximative, on retient une température de l’eau agréable, pas trop froide, ni trop chaude, vraiment hyper agréable à nager, quelques algues, aucune odeur. Et surtout une bonne ambi dans le bassin. On a pris une petite douche après et, pour le moment, aucune démangeaison n’est à déplorer.