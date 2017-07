Pour attirer les touristes, Paris muscle son dispositif de sécurité

Sécurité Diagnostics de sécurité, groupe d'actions ciblées et vidéoprotection sont au programme...

Assurer la sécurité à Paris, c’est aussi protéger le tourisme. Alors, pour montrer que « Paris est ville sûre », comme l’a martelé, lundi, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, une convention a été signée par une vingtaine d’acteurs privés et institutionnels pour renforcer la sécurité de l'agglomération parisienne.

Dans les faits, cette convention permettra la réalisation de diagnostics de sécurité par des experts de la préfecture. Celle-ci assurera notamment des patrouilles spécifiques, dites « unités de sécurisation touristique », sur les secteurs les plus touristiques. Un « groupe d’action touristique » est également engagé sur l’ensemble de la capitale. Les images prises dans les enceintes privées pourront être reliées au dispositif zonal de vidéoprotection, a précisé la préfecture de police dans un communiqué. « Dans chaque site sensible, une coopération quotidienne est mise en œuvre entre les services de police et les agents de sécurité privée participant à leur sécurisation.»

Cette convention n’est autre que la déclinaison parisienne d’une mesure du plan « tourisme et sécurité », initié par le précédent gouvernement alors que ce secteur clé de l’économie française a été mis à mal en 2016 par la vague d’attentats qui ont endeuillé la France depuis deux ans. A Paris, comme dans le reste de la France, les pouvoirs publics ont multiplié les annonces sur de nouvelles mesures de sécurité à destination des touristes pour raffermir un secteur essentiel de l’économie qui, selon l’Insee, a commencé à se redresser en début d’année.