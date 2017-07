Sevran: «Roué de coups», un policier fait feu et blesse un homme

Illustration d'un policier. — Laetitia Dive

Un policier motocycliste a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Sevran

Pour se dégager, il a ouvert le feu, blessant un homme au bas-ventre

Un policier « roué de coups » lors d’une intervention dans la nuit de vendredi à samedi à Sevran (Seine-Saint-Denis) a fait usage de son arme pour se dégager et a blessé un homme au bas-ventre, a-t-on appris de sources concordantes. Ce policier motocycliste faisait partie d’une compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) qui avait été appelée en renfort par des policiers intervenant sur des feux de poubelles et qui étaient pris à partie vers 00h30 par une « quarantaine d’individus », selon une source policière.

Le pronostic vital n’est pas engagé

A leur arrivée, les renforts ont à leur tour été pris à partie, recevant notamment des jets de projectiles, a détaillé une source policière. L’un des policiers motocyclistes « s’est retrouvé seul » à un moment, a expliqué une source proche de l’enquête.

Déséquilibré, il a chuté au sol et a été « roué de coups », selon une autre source. Le policier a alors sorti son arme et a tiré pour se dégager, blessant un homme au bas-ventre. Ce dernier a été hospitalisé et son pronostic vital n’est pas engagé, a indiqué l’une des sources.

>> A lire aussi : Le policier en civil qui a ouvert le feu à Brest en état d'ébriété écroué

L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie, a indiqué à l’AFP le parquet de Bobigny.