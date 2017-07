Paris: Trafic très perturbé ce mardi à la Gare du Nord

Un train de la SNCF en Gare du Nord. — A. GELEBART/20 MINUTES

Peu avant 6 heures ce mardi matin, « un accident de personne » a eu lieu au niveau de la sortie dela Gare du Nord, engendrant de nombreuses perturbations et retards - jusqu’à une heure et demie - dans les transports.

Trafic interrompu Gare du Nord pic.twitter.com/9wgaRbFjAG — Herve Kabla (@HerveKabla) July 11, 2017

« Le trafic a repris »

« Une personne a été heurtée par un TER. La circulation a été momentanément interrompue pour permettre l’intervention des pompiers et de la police sur place. Le trafic a repris normalement à 7h10 », note la SNCF sur Twitter.

06:05, le trafic est interrompu entre Gare du Nord et Le Bourget. Reprise estimée à 08:00. (accident grave de voyageur) #RERB — RER B (@RERB) July 11, 2017

Le trafic a en effet repris mais reste fortement perturbé sur le RER B entre Gare du Nord et Le Bourget et sur le RER D entre Gare du Nord et Goussainville. La circulation des trains est aussi impactée sur la ligne H entre Paris et Ermont et entre Paris et Sarcelles ainsi que sur la ligne K sur l’ensemble de la ligne. Les trains Eurostar et Thalys sont également concernés.