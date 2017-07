VIDEO. Paris: Vous rêviez d’un été les pieds dans l’eau ? Rendez-vous dans la capitale

C.Po. et R.L.

SOUS L'EAU Stations de métro fermées, sous-sol du ministère de la Culture inondé, les pompiers débordés… Des trombes d’eau se sont abattues sur Paris dimanche soir et lundi matin…

Capture d'écran Twitter. Inondation dans une station de métro parisienne le 9 juillet 2017. — DR

Les pompiers ont été sollicités plus de 1.700 fois entre dimanche soir et lundi midi

Une quinzaine de stations de métro a été fermée «par précaution»

Moins de 300 foyers ont été privés d’électricité sur toute l’Ile-de-France

Le déluge en quelques minutes. Dimanche aux alentours de 21 heures, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale. En quelques heures, il est tombé 49,2 mm d’eau. Un record absolu qui a transformé les sous-sols de Paris en une vaste piscine.

« Le 13e et le 15e arrondissements de Paris, ainsi que la Seine-Saint-Denis ont été les plus touchés par ces intempéries », indique la commandant Nathalie Crispin, porte-parole des pompiers de Paris (BSPP). Stations de métro fermées, caves et parkings inondés, brèves coupures d’électricité… 20 Minutes fait le point sur les intempéries.

Quand Paris se transforme en piscine pic.twitter.com/xywTWgWOGN — 20 Minutes (@20Minutes) July 10, 2017

>> A lire aussi : VIDEO. Orage à Nantes: De gros dégâts, 3.000 appels chez les pompiers, 15 personnes relogées

Les pompiers submergés

Dès 21 heures, le centre d’appel des pompiers de Paris – qui gère également la petite couronne – a été submergé d’appels. Entre 21h30 dimanche et 11 heures ce lundi, plus de 1.700 appels ont été traités, ce qui a entraîné le déclenchement d’une centaine d’opérations. « Il s’agit principalement d’épuisement d’eau ou de problèmes d’infiltration, précise le commandant Crispin. Il n’y a pas eu d’opérations de secours. »

Outre des interventions chez des particuliers, les pompiers de Paris ont été sollicités dans le Forum des Halles après la rupture d’une canalisation, pour évacuer le sous-sol du ministère de la Culture où se trouvaient de nombreuses archives ainsi que dans un parking dans le 19e arrondissement. « Nous intervenons dans l’urgence sur ces lieux lorsqu’il y a énormément d’eau, puis des entreprises privées prennent le relais ».

Le Pass Navigo n’a jamais aussi bien porté son nom

Les images sont impressionnantes. Les escaliers transformés en cascade, les quais inondés… Dimanche, une quinzaine de stations de métro a été fermée « par mesure de précaution » entre 21 heures et 23 heures 30, indique un porte-parole du groupe.

Déluge à Paris et inondations à Montparnasse ! Je veux retourner en week-end ! 😩⛈ #orage #pluie pic.twitter.com/RGwjTaU51o — Pauline (@Caliae) July 9, 2017

Avant de préciser : « L’eau qui s’infiltrait rendait le sol glissant dans les stations et sur les quais, mais à aucun moment cela impactait la circulation des trains. » Les lignes 4,5,7,9, 10 et 12 ont notamment été perturbées. Ce lundi matin, les agents ont à nouveau été obligés d’en fermer trois, aux alentours de 8 heures, en raison d’infiltrations d’eau : Quai de la Rapée, Voltaire et Maubert-Mutualité. L’ensemble du réseau est rouvert au public depuis 10h30.

Environ 200 foyers privés d’électricité à Paris et une centaine en Ile-de-France

Les pluies diluviennes ont privé d’électricité quelque 200 foyers dans le 19e arrondissement de Paris. Des installations électriques « enterrées » ou « semi-enterrées » ont été inondées, précise Enedis, qui gère le réseau électrique. Le rétablissement est toujours en cours, ce lundi à midi. Dans l’ouest de l’Ile-de-France, une centaine de cas de coupure électrique a été recensée, dans les Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise et les Yvelines. « Il s’agit de cas isolés de chute d’arbre sur le réseau aérien », indique l’entreprise. Les réparations sont toujours en cours.