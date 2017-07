VIDEO. Orages à Paris: Plusieurs stations de métro fermées pour cause d’inondations

Capture d'écran Twitter. Inondation dans une station de métro parisienne le 9 juillet 2017. — DR

Il valait mieux trouver un autre endroit pour se mettre à l’abri des intempéries dimanche soir. Plusieurs stations de métro à Paris ont été fermées après avoir été inondées à la suite de violents orages qui ont touché la capitale où les pompiers ont été submergés d’appels, ont-ils indiqué à l’AFP. Sur les réseaux sociaux, les Parisiens partagent vidéos et photos du « déluge » ou pour certains d’un « Paris plages » un peu particulier…

Le métro à Paris c'est Titanic : "Les femmes et les enfants d'abord" #orage #Inondation pic.twitter.com/MNdAMejQ56 — Nicolas Cuadrado (@CuadradoNicolas) July 9, 2017

Une vingtaine de stations du métro parisien ont été touchées par des inondations à cause des fortes pluies qui se sont abattues brièvement sur la capitale entre 21h et 23h environ. « L’arrêt n’est pas marqué (inondations) », ont ainsi égrené pour plusieurs stations les comptes Twitter des lignes de la RATP dans la soirée.

Capture d'écran du compte Twitter Ligne 7 RATP - DR

22:55, l'arrêt n'est pas marqué à Pte de Versailles (inondation) #RATP #Ligne12 — Ligne 12 RATP (@Ligne12_RATP) July 9, 2017

1.700 appels reçus par les pompiers

« Nous avons reçu près de 1.700 appels sur Paris et la petite couronne depuis le début des orages », a déclaré vers minuit le lieutenant-colonel Yannis Destable, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. « Nous avons effectué 37 interventions, pas de grosses interventions, pour des épuisements d’eau, des infiltrations dans les caves », a-t-il précisé.

« Les secteurs les plus touchés ont été les 13e et 15e arrondissements de Paris et la Seine-Saint-Denis », a-t-il ajouté.

« En raison des intempéries notre centre d’appels est débordé, contactez le 18 ou le 112 uniquement si votre appel revêt un caractère d’urgence », avaient tweeté les pompiers de Paris à 22h39.

En raison des intempéries notre centre d'appels est débordé contactez le 18 ou le 112 uniquement si votre appel revêt un caractère d'urgence pic.twitter.com/rrRNjz0GV2 — Pompiers de Paris (@PompiersParis) July 9, 2017

Dans la soirée, Météo France avait placé notamment Paris et plusieurs départements d’Ile-de-France en vigilance orange pour des orages violents. Cette alerte a été levée vers minuit.