Ile-de-France: Attention galère dans les trains et les RER! Un été XXL en interruption de lignes

Qui dit été à Paris dit fréquentation en forte baisse sur le réseau des transports, de l’ordre de moins 30 %. Et pour ceux qui restent dans la région, les travaux, donc les interruptions de lignes, vont atteindre un niveau historique, notamment en raison des chantiers du Grand Paris. Il faudra prendre les devants et s’organiser, avec un week-end à éviter : celui du 12 et 13 août.

Les grandes coupures du RER. Les travaux se poursuivent sur les lignes de RER et sont inscrits au programme de l’été. Le RER C connaît par exemple la traditionnelle fermeture de son tronçon central. L’objectif de ces chantiers est d’améliorer la fluidité de la circulation.

RER A : il sera fermé entre Poissy et Maisons-Laffitte, et entre La Défense et Nation, du 29 juillet au 27 août. L’offre de transport sera réduite entre Cergy-le-Haut et La Défense.

RER B : les 12 et 13 août, les circulations seront interrompues entre Gare de Paris-Nord et Aulnay-sous-Bois. Quatre lignes de bus de substitution seront instaurées au départ de la Gare Stade-de-France Saint-Denis et de Paris Gare-du-Nord.

RER C : la modernisation du tronçon central, entre Paris-Austerlitz, Javel et Avenue-Henri-Martin, nécessite plus d’un mois de fermeture, du 15 juillet au 26 août inclus. Les lignes 10 de métro et 63 de bus seront renforcées. Une application personnalisée pour la ligne C est d’ores et déjà disponible qui permet, selon son trajet, de connaître les travaux en cours et les bus de substitution, ainsi que de programmer une alerte pour mieux anticiper son déplacement. A noter que la gare Pont-de-l’Alma sera fermée à partir du 15 juillet, pour 19 mois.

Une grosse coupure pour le tramway. Il faudra prévoir avec un allongement de parcours d’environ 20 minutes… La ligne T4 sera totalement fermée entre Aulnay-sous-Bois et Bondy, du 8 juillet au 3 septembre inclus, afin de préparer son extension vers Clichy et Montfermeil en 2019. Un service de substitution par bus est déployé du lundi au dimanche, toutes les 15 min.

Jusqu’à une heure de plus sur les trains. Les solutions pour les usagers seront d’utiliser les bus de substitution, de se reporter sur d’autres lignes, d’utiliser le covoiturage avec iDvroom, ou de prévoir l’allongement du temps de parcours, qui peut aller jusqu’à 1 h…

Le chantier le plus long : sur la ligne U, la circulation sera interrompue entre Saint-Cloud et La Défense le week-end du 8 et 9 juillet, et du 14 juillet au 1er septembre, en raison du prolongement du RER E vers l’ouest.

Les fermetures à moyen terme : sur la ligne H, du 14 au 31 juillet, la ligne R du 3 au 21 juillet.

Les coupures ponctuelles : les 14, 15 et 16 juillet pour la ligne J, les 12 et 13 août pour la K, et du 12 au 15 août pour la ligne N. ​