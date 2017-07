Paris: Les voies sur berge entre Boulogne et Bir-Hakeim fermées à la circulation cet été

CIRCULATION Des travaux pour construire une piste cyclable sont prévus entre le 23 juillet et le 24 août…

La voie sur berge rive droite est déjà fermee a la circulation — SIPA

Nouvelle galère en perspective pour les automobilistes parisiens. Selon l’association 40 millions d’automobilistes, les voies sur berge entre Boulogne-Billancourt et le pont Bir-Hakeim (XVIe) seront fermées à la circulation entre le 23 juillet et le 24 août. En cause : des travaux pour créer, dans le cadre du plan vélo, une piste cyclable en double sens depuis le quai Saint-Exupéry jusqu’au Trocadéro.

Bonjour, les voies sur berges seront fermées du 23/07 au 24/08 pour créer une piste cyclable bi-directionnelle sur les quais.

Cordialement — Paris j'écoute (@Parisjecoute) June 30, 2017

>> A lire aussi : Schwarzenegger soutient Hidalgo sur la piétonnisation des voies sur berges

A la rentrée, il n’y aura plus qu’une file pour circuler

« Interdire la circulation aux voitures sur cet axe est une aberration puisqu’il n’existe aucun itinéraire de substitution pour les automobilistes », s’est insurgé Pierre Chasseray, délégué général de l’association Si les travaux sont prévus pour durer un mois, les automobilistes ne retrouveront pas totalement leurs conditions de circulation à leur retour de vacances. Il ne leur restera qu’une seule file pour circuler.