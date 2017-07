Créteil: Un homme jugé pour avoir tué sa femme enceinte et ses deux enfants

Le blason de la justice et sa balance — Jacques Demarthon AFP

Le procès s’est ouvert dans une ambiance pesante. Un homme accusé d’avoir tué sa femme enceinte et égorgé ses enfants comparaît à partir de ce lundi devant la cour d’assises du Val-de-Marne. La famille des victimes, en pleurs, arborait des t-shirts imprimés avec le visage de la mère, tuée de treize coups de couteau à 36 ans, et de ses deux enfants, âgés de 18 mois et cinq ans lors du triple meurtre.

L’accusé, un Roumain de 40 ans, qui travaillait comme électricien dans le bâtiment, encourt la réclusion criminelle à perpétuité et sera jugé jusqu’à vendredi. Il reconnaît le meurtre, mais n’a jamais été capable d’expliquer précisément son geste et a livré des souvenirs parcellaires tout au long de l’instruction.

Des motivations floues

Devant la cour lundi, il a brièvement évoqué les instants qui ont précédé son passage à l’acte, dans le petit appartement qu’il occupait au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). « Elle m’a dit : 'Si tu fais comme lundi, c’est mieux que tu reviennes pas.' Après, tout devient flou », a-t-il lâché en sanglotant, sans donner plus de précisions. A-t-il interprété cette remarque comme une volonté de séparation ? Ou bien les problèmes financiers du couple ont-ils servi de catalyseur ? Après le crime, il a fui pendant quatre jours en Allemagne. Dans un hôtel à Francfort, les policiers ont retrouvé une lettre dans laquelle il explique préférer voir ses enfants mourir plutôt que mendier.

L’enquête a souligné les difficultés d’un couple modeste. Les finances - le couple gagnait 2.300 euros par mois, allocations comprises - et les enfants étaient des sujets de dispute réguliers entre l’électricien et sa femme, selon leurs proches. La mère envoyait régulièrement de l’argent à sa famille en Roumanie.

Elle avait aussi fait venir sa sœur et son beau-frère, qui partageaient un deux-pièces avec le couple et ses deux enfants. Les femmes dormaient dans la seule chambre avec eux, les hommes couchaient au salon. « Pourquoi ne dormiez-vous pas avec votre femme ? » a demandé le président à plusieurs reprises, étonné. « Vous savez en France, c’est difficile d’avoir un logement », a éludé l’accusé, tête baissée.