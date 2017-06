HOMMAGE « Notre pays perd aujourd’hui à la fois l’une de ses plus belles figures d’engagement et en même temps l’un des ferments de sa concorde et de sa cohésion », a déclaré la maire de Paris…

Anne Hidalgo au Conseil de Paris le 26 septembre 2016. — WITT/SIPA

La maire PS de Paris Anne Hidalgo va proposer au Conseil de Paris d’attribuer le nom de Simone Veil, morte vendredi à 89 ans, à « un lieu marquant de la capitale », a-t-elle annoncé dans un communiqué.

J'éprouve une immense tristesse en apprenant le décès de #SimoneVeil, qui fut le repère de tant d’entre nous. Mes pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/kmvKzW4pez — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 30, 2017

« Notre ville n’oubliera pas »

« Notre pays perd aujourd’hui à la fois l’une de ses plus belles figures d’engagement et en même temps l’un des ferments de sa concorde et de sa cohésion », a déclaré la maire socialiste, ajoutant que « notre ville n’oubliera pas celle qui s’est inscrite dans la lignée des combattantes de la liberté qu’elle prise », a-t-elle ajouté.

Se disant « bouleversée » par la mort de cette grande figure de la politique française, rescapée des camps de la mort et qui a porté la loi sur l’interruption volontaire de grossesse, la maire de Paris a exprimé son « immense reconnaissance à cette femme libre et libératrice, qui a toujours été pour (elle) une figure tutélaire ».

« Simone Veil n’est plus mais le respect universel qu’elle inspirait lui survit - comme lui survit la mémoire de ses combats, l’ampleur de sa vision et le souvenir de son extraordinaire dignité. Cette dignité forgée dans l’épreuve des camps de concentration savait élever tout ce qu’elle touchait et faire advenir, même dans l’adversité, des progrès décisifs », a détaillé Anne Hidalgo.

« Je n’oublierai jamais celle qui m’a accompagnée à toutes les étapes de ma vie de femme et de responsable politique », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, un rassemblement en hommage à Simone Veil, se déroule ce vendredi soir, place de la République à Paris.