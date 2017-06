Attaque d’une mosquée à Créteil: Un suspect aux lourds antécédents psychiatriques

L'homme qui a percuté les barrières protégeant la mosquée de Créteil, le 29 juin 2017, a été arrêté. — Benjamin CREMEL / AFP

Un homme a lancé à plusieurs reprises sont 4x4 contre les barrières d'une mosquée, sans faire de blessés

Il a été interpellé peu après

Il a déjà effectué deux séjours en hôpital psychiatrique

L’homme qui a lancé à « plusieurs reprises » sa voiture contre une mosquée de Créteil (Val-de-Marne) était-il en pleine possession de ses moyens ? Actuellement en garde à vue dans les locaux du service départemental de police judiciaire (SDPJ) du Val-de-Marne, le suspect, un Arménien de 43 ans titulaire d’un titre de séjour, doit se soumettre ce vendredi après-midi à une expertise psychiatrique, a-t-on appris de sources proches du dossier. Il est actuellement entendu pour « tentative d’homicide volontaire », « mise en danger de la vie d’autrui » et « dégradations de biens ».

Jeudi, aux alentours de 18h30, son 4X4 a fait plusieurs embardées contre les barrières protégeant l’édifice religieux, sans faire de blessés. « Ne parvenant pas à passer les obstacles, le conducteur du véhicule a poursuivi sa course, percuté un terre-plein puis a pris la fuite », a détaillé dans la soirée la préfecture de police de Paris. Le suspect, connu des services de police pour un « fait mineur », a été interpellé peu après, au volant de son véhicule. Une perquisition a été menée à son domicile de Créteil dans la soirée.

Deux hospitalisations en psychiatrie

Pour l’heure, les raisons de son geste demeurent inconnues. Selon plusieurs témoins, actuellement entendus par les enquêteurs, le suspect aurait tenu des propos incohérents devant la mosquée, faisant notamment référence aux attentats du Bataclan et des Champs-Elysées. « Pour l’instant, ces éléments nécessitent d’être confirmés, tout comme le déroulé précis des faits », a indiqué, prudente, une source proche du dossier.

Néanmoins, selon nos informations, le suspect, titulaire d’une carte d’invalidité, a de lourds antécédents psychiatriques. Il a été hospitalisé à deux reprises, en 2006 et 2007, en psychiatrie et suit actuellement un traitement médicamenteux pour limiter, semble-t-il, les effets de la schizophrénie. L’expertise psychiatrique devra notamment déterminer si le suspect était conscient de son geste et donc responsable pénalement.