Paris: Barbecue, maillot de bain, alcool… Qu'a-t-on le droit de faire dans un parc ouvert 24h/24?

L’ouverture des parcs la nuit doit permettre aux Parisiens et aux touristes de se rafraîchir

Des équipages de sécurité doivent assurer des rondes nocturnes régulières dans les parcs

A la fraîche. A partir du 1er juillet et jusqu’au 3 septembre,seize parcs de la capitale seront ouverts 24/24h : les Buttes-Chaumont (19e), Montsouris (14e), André-Citroën (15e) ou encore Martin-Luther-King (17e), la partie nord le week-end (vendredi et samedi).

« Nous attendons des comportements civiques »

Lancée en 2015, cette opération permet « aux Parisiens et aux touristes de profiter d’espaces de détente nocturne et de rafraîchissement », note la mairie de Paris qui précise « que des équipages de sécurité assureront des rondes régulières, pour veiller au bon déroulement de ces ouvertures et prévenir tout tapage nocturne ». « Nous attendons des comportements civiques de la part des touristes et des Parisiens », explique Pénélope Komitès, adjointe à la maire de Paris en charge des espaces verts, de la nature, de la biodiversité.

Mais concrètement que peut-on faire (ou non) la nuit (mais aussi la journée) dans un parc parisien ? 20 Minutes a posé la question à l’adjointe, qui prévoit une refonte du règlement général des jardins et bois, d’ici la fin de l’année. Notamment en ce qui concerne le maillot de bain.

Faire un barbecue ? Interdit…

Si les parcs londoniens sont équipés de « zones barbecue » pour faire cuire ses saucisses, à l’occasion de l’été, à Paris, c’est strictement interdit, et ce toute l’année. « Cette interdiction est émise par le préfet de police », rappelle Pénélope Komitès. Selon la réglementation générale des jardins et bois appartenant à la ville, « les pique-niques individuels et familiaux sont autorisés, à condition que la propreté des lieux soit respectée. Les feux et barbecues sont interdits », mentionne le document. L’amende peut d’ailleurs s’élever jusqu’à 90 euros.

Prendre l’apéro ? Interdit mais…

« L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites, cette règle ne s’applique pas aux restaurants et chalets de vente conformément à leur titre d’occupation », note le règlement. Une amende de 38 euros est d’ailleurs susceptible d’être infligée en cas de consommation d’alcool dans les parcs et jardins. Pénélope Komitès rappelle qu’il y a toutefois une tolérance. « Un peu de rosé ou de bière OK mais ce qui n’est pas acceptable ce sont les gens ivres qui perturbent l’activité du parc. » Les équipages de sécurité pourront donc être amenés à les « évacuer ».

Se mettre maillot de bain ? Implicitement autorisé…

La question est un peu complexe et devrait évoluer. Selon la réglementation officielle, « le public doit conserver une tenue et un comportement décents et conformes à l’ordre public ». Rien n’interdit donc d’être en maillot de bain. « Il faut une tenue correcte comme un maillot de bain deux pièces », ajoute Pénélope Komitès. « Dans la prochaine version du règlement qui sortira à la fin de l’année, je veux que l’on soit plus précis sur ce sujet pour que les agents ne fonctionnent plus au cas par cas. »

Écouter ou jouer de la musique ? Autorisé mais…

« Un peu de musique en début de soirée, c’est oui. En revanche, la musique amplifiée à 1h ou le djembé à 3h, c’est non », affirme l’adjointe. Selon le règlement, « sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur fréquence ou leur caractère agressif, en particulier ceux produits par les instruments de musique et de percussion, et par la diffusion de musique amplifiée, sauf dérogation. »

Dormir dans un parc ? Autorisé mais…

« C’est possible de dormir dans les parcs mais sans tentes car cela laisse des traces et abîme les pelouses. C’est donc hors de question », s’exclame Pénélope Komitès.

Faire l’amour ? Interdit…

« C’est strictement interdit car c’est un espace public », rappelle l’adjointe. Selon l’article 222-32 du Code pénal, une relation sexuelle dans un lieu public est considérée comme une exhibition sexuelle et coûte 15.000 euros d’amende et un an de prison.