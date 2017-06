Paris: Les 61 copies du bac volées ont été retrouvées dans un bar

Un candidat au bac pendant l'épreuve de philo à Paris, le 15 juin 2017.AFP PHOTO / Martin BUREAU — AFP

Fin du suspens. Les 61 copies de l’épreuve de mathématiques du bac ES de l’académie de Paris volées la semaine dernière ont fait leur réapparition ce mercredi… dans un bar du 18e arrondissement.

« On pense que ça a effectivement été un vol »

« Un homme seul est arrivé, il a juste pris un café et il s’est posé en terrasse. Il est parti en oubliant ce sac », témoigne Marine Kailey, la gérante d’un bar, au micro de LCI.

Après avoir vérifié sommairement que le sac - laissé vendredi dernier - ne cachait rien qui puisse être dangereux, elle l’avait placé dans la réserve de l’établissement. Mais son propriétaire ne s’étant toujours pas manifesté ce mercredi, la commerçante a décidé de regarder plus précisément ce qui se trouvait à l’intérieur, détaille LCI.

« Tout à l’heure, on a fouillé pour voir s’il n’y avait pas une carte d’identité et de là, on est tombés sur les 61 copies qui ont été volées », raconte-t-elle avant de préciser « On pense que ça a effectivement été un vol et que la personne qui a volé le sac est venue le déposer chez nous, en terrasse, aux alentours de 12h-13h vendredi ». La préfecture de police ne confirme pas cette information. De son côté, le ministère de l’Education avait déposé plainte, une enquête est en cours, mais le mal est fait.

Les 61 au baccalauréat ES de l’académie de Paris avaient été contraints de repasser l’épreuve de mathématiques.