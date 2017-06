Paris: Grand chambardement pour les bus! Quatre nouvelles lignes et 52 lignes modifiées

Un nouveau schéma de bus à Paris fin 2018. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

La structure du réseau de bus parisien n’avait quasiment pas changé depuis 1950

L’est de Paris sera mieux desservi avec ce nouveau schéma

Si les bus parisiens se sont modernisés depuis les années 1950, ce n’était pas le cas du schéma du réseau de bus à Paris. Fin 2018, ce sera le cas car Ile-de-France Mobilités (connu précédemment sous le nom de Stif) vient de présenter sa nouvelle carte des bus parisiens.

Quels sont les grands changements à Paris ?

Quatre nouvelles lignes sont créées :

La 45 entre la Concorde à Aubervilliers - Saint-Denis

La 59 qui reliera Clamart-Percy à la Place d’Italie

La 71 de la Porte de la Villette à la Bibliothèque François-Mitterrand

La 77 entre Joinville-le-Pont et la Gare de Lyon

Quarante-six lignes sur les 60 que comptent Paris sont également modifiées. Franciliens, associations d’usagers ou élus ont participé à la concertation sur le nouveau schéma de bus qui a conduit à la tenue de 21 réunions publiques et ateliers, 1.800 avis sur le site Internet dédié, etc. Selon Ile-de-France Mobilités, « le résultat est un réseau plus simple, adapté aux besoins réels des habitants, avec des nouveaux quartiers desservis notamment l’est de Paris ».

Une meilleure liaison Paris-banlieue ?

La connexion entre Paris et les communes limitrophes était l’une des demandes les plus fortes des Franciliens, 2 millions de voyageurs par jour dans la région dont 1,1 sur les lignes parisiennes. Sur les 23 lignes Paris-banlieue, six lignes de bus sont modifiées et quatre sont prolongées jusque dans Paris : 163 (Nanterre-Préfecture RER - Pont-Cardinet), 201 (Porte Dorée - Champigny-Diderot-La Plage), 215 (Gare d’Austerlitz - Vincennes République) et 325 (Quai de la Gare - Château de Vincennes).

Des travaux et de nouveaux bus

Nouveaux arrêts, nouveaux terminus, couloirs de bus, etc. La nouvelle carte des bus parisiens va conduire la ville de Paris et les communes limitrophes à réaliser des aménagements pour les lignes qui les traversent. Deux nouveaux centres de bus pour entreposer et entretenir les véhicules devront également être construits dans Paris, annonce Ile-de-France Mobilités. Actuellement, 1.400 sont exploités à Paris. Avec le nouveau plan, 200 bus de plus devraient être mis en circulation, annonce Le Parisien.