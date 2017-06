Paris: Après l’accident dans le tunnel, les chauffeurs de Big bus dénoncent «des conditions de sécurité catastrophiques»

Paris, le 23 juin 2017. Un bus touristique de la compagnie Big bus s'est encastré sous le pont Alexandre III. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Un rassemblement de chauffeurs des lignes touristiques de Big Bus à Paris s’est déroulé ce mercredi pour dénoncer des conditions de sécurité défaillantes

La semaine précédente, un de leur collègue intérimaire avait heurté le Pont Alexandre III

Selon la vingtaine de salariés réunis devant la boutique parisienne de Big bus, l’incident du vendredi 23 juin reflète le manque de moyens accordé par la société à ses employés

Ils dénoncent « des conditions de sécurité catastrophiques ». Après l’accident rarissime en plein cœur de Paris vendredi où un bus de tourisme à impériale s’était encastré dans un tunnel en bord de Seine, faisant quatre blessés, dont un grave, une vingtaine de chauffeurs de l’entreprise Big Bus, basée à Londres, a manifesté ce mercredi devant la boutique parisienne, avenue de l’Opéra, dans le 9e arrondissement.

Le véhicule à double niveau et doté d’une plateforme panoramique, n’avait pas emprunté son circuit habituel, au départ de la tour Eiffel jusqu’au Trocadéro, via notamment le Louvre, l’Opéra Garnier, les Champs-Élysées et le Grand Palais, selon une source policière. Il roulait sur le cours de la Reine, qui longe la Seine, en raison d’une déviation de la circulation mise en place pour permettre des animations dans le cadre de les journées mondiales de l’Olympisme.

« Le chauffeur, un intérimaire, est passé par le tunnel du cours de la Reine. Il a vu un concurrent avant lui passer sous le pont. Placé sur une voie à sens unique avec beaucoup de voitures derrière lui, le chauffeur n’a pas pu enclencher de marche arrière », commente Chelbi, élu du syndicat Unsa. Les chauffeurs s’indignent de devoir « se renseigner par eux-mêmes » pour connaître les autorisations de circuler dans la capitale. « La direction ne nous transmet pas les arrêtés de la préfecture de Paris », assurent-ils. Leur seul outil, pour communiquer sur leur trajet, c’est leur « téléphone personnel ». « Mais nous risquons des sanctions, notamment une amende de 135 euros », ajoutent-ils.

« Pas de considération pour la santé des salariés »

Aux commandes des bus des lignes rouge et bleu, ils se disent « livrés à eux-mêmes », sans équipement radio, ni climatisation. Hicham, pendant l’épisode de canicule a exercé son droit de retrait. « Beaucoup d’investissement dans le paraître […] mais pas de considération pour la santé des salariés », résume Brigitte, agent chargé de l’accueil et des ventes de trajets touristiques. Selon Le Parisien, Big Bus a indiqué par communiqué qu’elle allait «revoir ses procédures de sécurité à la lumière de l’incident».

Les chauffeurs de Big Bus Paris France déclarent devoir « s'arrêter à l'arrachée dans la capitale ». - C.ANGER

De son côté Hicham, également délégué syndical Unsa, dénonce le fait que régulièrement, sur le circuit bleu, les chauffeurs doivent stopper leur bus pour faire monter des clients sur des arrêts réservés aux bus de la RATP sans en avoir l’autorisation.

Devant l’agence près de l’Opéra, aucun panneau n’est d’ailleurs là pour signaler les départs et arrivées des bus à étage. A cet endroit, d’autres passagers patientent, ceux des bus 95 et 68. Contacté par 20 Minutes, Big Bus France sait « que les clients ne trouvent pas facilement [les] arrêts ». La société conseille de se référer à « l’application disponible pour smartphone » afin de connaître « l’emplacement exact des arrêts ».