Paris: Les étudiants en médecine dans la rue pour dénoncer les couacs du concours de l’internat

Les étudiants en médecine ce mardi devant le Ministère de l'Enseignement — R.LESCURIEUX

En fonction du classement au concours de l’internat, les étudiants en médecine choisissent leur spécialisation

Les étudiants se surnomment « promo fiasco »

La « promo fiasco » ne décolère pas. En blouse, 600 étudiants en médecine se sont réunis ce mardi – selon les organisateurs – sous une pluie battante, à Paris devant le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (5e arrondissement) en attendant les conclusions du « comité de suivi extraordinaire » convoqué par Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur.

« Nous voulons des engagements forts face à l’impact et l’injustice subie », prévenait –en amont 20 Minutes– Antoine Oudin, président de l’Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf). Et pour cause. La semaine dernière, près de 9.000 étudiants en sixième année de médecine ont dû repasser deux épreuves du concours de l’internat : le fameux et très sélectif ECNi (Epreuves classantes nationales informatisées), qui détermine en fonction du classement, la future spécialisation.

« On joue notre vie sur cet examen »

Le premier report avait été décidé car une des épreuves était « très similaire » à un sujet « blanc » passé en 2016, d’après le ministère de la Recherche. « Les étudiants en prépa privée avaient aussi eu accès à la correction. Il y a donc une inégalité à ce niveau-là », précise Sarah, 23 ans, représentante des étudiants en médecine de Paris-Descartes. Le second report était lié « à une nouvelle difficulté concernant la confidentialité d’un des dossiers, dont certains étudiants redoublants étaient susceptibles d’avoir connaissance », selon le ministère.

Les deux épreuves ont finalement eu lieu jeudi dernier. Soit une journée entière d’examen en plus dans un contexte de stress et de canicule. Une situation « injuste » et « indigne », s’insurgent les étudiants. « Nous n’étions pas dans les conditions dans lesquelles nous devions être », rappelle Camille, 24 ans, qui a passé le concours.

CP - #ECNi2017: les etu reviendront demain matin, situation intolérable, des mesures urgentes à prendre

Soutien inconditionnel aux DFASM3 pic.twitter.com/OXA7A9AlqD — ANEMF (@ANEMF) June 21, 2017

« On se prépare depuis des années pour ce moment, on joue notre vie sur cet examen et ils ne sont pas capables de l’organiser correctement. Nous, nous sommes tous les matins en stage à l’hôpital, puis à la bibliothèque jusqu’à 23 heures. Nous faisons notre travail, qu’ils fassent le leur », s’exclame-t-elle, la blouse taguée « promo fiasco ». Celle qui rappelle avoir « sacrifié sa vie personnelle », a désormais « peur pour son classement ». « Cela ne se joue à rien. Les notes sont très serrées. Etre déconcentrée durant une épreuve, suffit à perdre des places », conclut-elle. En attendant les résultats, tous demandent des « excuses » et restent mobilisés.

Une enquête pour « identifier les causes du problème »

« Nous demandons une prise en compte du préjudice subi car nous n’avons pas été respectés, des sanctions envers le conseil scientifique – qui a validé les sujets – et une transparence sur les résultats », détaille Sarah. « Nous demandons un bon suivi de chaque étudiant de cette promotion très traumatisée, sous le choc, qui n’avait pas besoin de ça », rappelle Antoine Oudin. Avant le concours, selon l’Anemf, « un étudiant sur trois est dans un état dépressif ».

A l’issue de la réunion, le ministère a publié un communiqué. « Les ministres partagent l’émotion des étudiants […]. Elles veilleront à ce que la lumière soit faite sur ces dysfonctionnements inacceptables », mentionne ce document. Une enquête doit identifier avant le 15 septembre les causes de « ces problèmes » et les « moyens d’éviter qu’ils ne se reproduisent ».

Par ailleurs, un rapport d’inspection « donnera lieu à des propositions d’amendement des procédures de fonctionnement du conseil scientifique ». Notamment la mise en ligne des annales, « afin que tous les candidats y aient un accès légal » et l’intérêt de faire évoluer l’organisation de l’épreuve », tout en prenant en compte le bien-être des étudiants. « Nous sommes contents de ces retours. Mais nous restons vigilants », prévient Sarah, regrettant toutefois en fin d’après-midi, l’absence d’excuses.