Paris: Un homme tué par balles dans un parc du 15e arrondissement

FAITS DIVERS Le tireur a pris la fuite et était toujours recherché ce samedi matin…

Illustration police à Paris. — F. Pouliquen / 20 Minutes

Un règlement de compte en forme d’exécution ? Ce vendredi en début de soirée, un homme a été tué par arme dans le 15e arrondissement de Paris par un tireur qui a pris la fuite et est actuellement recherché, a indiqué ce samedi à l’AFP une source proche de l’enquête.

La victime touchée par trois balles

Selon Le Parisien, la victime se trouvait dans le parc de la cité sensible des Périchaux, près de la rue de Brancion, quand un homme s’est dirigé vers elle une arme à la main et a tiré à trois reprises : « Atteint à la jambe, au thorax et en pleine tête, la victime qui habitait dans la cité est décédée sur le coup « précise le quotidien.

« La piste d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée », a précisé à l’AFP une source policière. L’enquête a été confiée au troisième district de la PJ parisienne.